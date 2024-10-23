У мужчины уменьшается половина лица из-за редкого заболевания: как он выглядит (фото)

Мужчина, живущий с редким заболеванием, вызывающим уменьшение половины лица, поделился "самым тяжелым" моментом в борьбе с ним.

Об этом он рассказал в программе Good Morning America.

Лукасу Колдуэллу из штата Небраска, США, которому сейчас 20 лет, диагностировали синдром Парри-Ромберга, когда ему было всего семь лет, после того, как родители заметили изменение цвета его лица.

Синдром Парри-Ромберга – это редкое заболевание, характеризующееся сморщением кожи и мягких тканей на одной половине лица. В очень редких случаях могут быть поражены обе половины лица, а у некоторых больных могут быть поражены конечности.

Заболевание обычно диагностируется в возрасте до 10 лет и большинство людей испытывают его симптомы до 20 лет. Причина синдрома Парри-Ромберга пока что неизвестна, хотя некоторые считают, что он может иметь генетические факторы.

Колдуэлл документирует свое путешествие в социальных сетях, рассказывая другим об этом состоянии и делясь своим опытом жизни с синдромом.

Лукас Колдуэлл / Фото: Instagram/@lukas.caldwell

В интервью он объяснил, что самое сложное в его жизни.

"К тебе относятся по-разному из-за твоего облика, независимо от того, хочешь ты это признавать или нет. И это просто заставило меня усвоить определенные убеждения. У меня есть социальная фобия, тревожность и другие подобные вещи. И это не обязательно чья-то вина, просто так случилось. Больше всего, через что я прошел – это постепенные изменения с течением времени, к которым тяжело привыкнуть. В возрасте от восьми до десяти лет я выглядел совсем иначе. Ты никогда не сможешь привыкнуть к тому, каков ты есть, развить в себе чувство идентичности, потому что ты постоянно другой... лечение, другое течение болезни", - сказал он.

Лукас Колдуэлл / Фото: Instagram/@lukas.caldwell

Колдуэлл, который рассказал, что в детстве над ним постоянно издевались и называли "половинчатым лицом" из-за его болезни, перенес несколько операций, которые помогли реконструировать его лицо, в частности на челюсти, а также пластическую хирургию.

"Я не мог сделать ни одной реконструктивной процедуры до 18 лет, потому что они не хотят, чтобы твое лицо продолжало расти", — пояснил он. "Больше всего, что я хочу, чтобы люди поняли: не стоит судить других по их внешности, потому что я считаю, что это поверхностно и неглубоко. Это просто не то, как вы должны взаимодействовать с людьми. Я понял, что все знают что-то такое, чего не знаешь ты. И это очень ценно".

Лукас после одной из операций / Фото: Instagram/@lukas.caldwell

Напомним, 33-летняя женщина шесть лет не могла забеременеть и была шокирована своим редким диагнозом. Она узнала, что у нее два влагалища.

Читайте также: