У мужчины во время мастурбации разорвалась аорта: чем это закончилось

Мастурбация спровоцировала потенциально смертельное сердечное осложнение у 59-летнего мужчины, что повлекло за собой беспокойство и недоумение врачей.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам медиков, которые лечили нью-йоркца, сеанс самоудовлетворения вызвал разрыв аорты – артерии, несущей кровь от сердца к телу.

Такие события считаются чрезвычайной медицинской ситуацией, убивающей до трети людей, которым не повезло пострадать на нее.

Удивительно, у мужчины не было боли в груди, одышки, обморока или тошноты, как можно было бы ожидать. Вскоре после мастурбации он "почувствовал головокружение, покалывание в обеих руках и сжатие челюсти", — объясняется в медицинском отчете об этом случае.

Интересно, что накануне мужчина пробежал 5-километровую дистанцию, что свидетельствует о том, что он был в хорошей физической форме до случившегося.

В отчете, опубликованном в журнале Clinic and Experimental Emergency Medicine, продолжается, что после неясных симптомов "он решил прилечь и почувствовал эпизод недержания мочи". Именно в этот момент он вызвал скорую помощь. В больнице тесты показали, что он страдает чрезвычайно низким кровяным давлением и медленным пульсом. Опасаясь, что у него сепсис – потенциально смертельная реакция иммунной системы на инфекцию – врачи немедленно назначили антибиотики.

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Хотя его симптомы улучшились, он начал страдать головокружением во время попытки ходить, и его госпитализировали для дальнейшего обследования сердца. Наконец ультразвуковое сканирование выявило истинную причину: острое расслоение аорты типа А, также известное как разрыв аорты.

Пациента срочно прооперировали для замены аортального трансплантата, во время которого разорванный участок аорты удаляют и заменяют прочным гибким трубчатым имплантатом.

Считается, что он полностью поправился.

Почему мастурбация спровоцировала разрыв, неясно, однако отчет подтверждает, что неопределенные симптомы, которыми он страдал, были "необычными".

"Приблизительно 6,4 процента расслоений аорты протекают без боли в груди; таким образом, безболезненные расслоения являются нетипичным явлением, которое, скорее всего, связано с повышенной смертностью", — говорится в отчете.

Прогноз для людей, страдающих острым расслоением аорты типа А, часто неутешителен. Не менее 30 процентов пациентов умирают даже после операции, прожив всего десять дней. Для выживающих повышается риск отказа органов, инсульта, ампутации – из-за проблем с кровообращением – и проблем с кишечником, среди прочего.

У пациента, о котором идет речь, ранее было диагностировано заболевание, связанное с IgG4. Воспалительное состояние вызывает повреждение многих органов в организме, он также страдал высоким кровяным давлением, заболеваниями почек и пакреатитом. Пациент также длительно принимал стероиды, чтобы контролировать свои проблемы со здоровьем.

Неизвестно, это состояние или лекарство привели к расслоению аорты, однако медики написали: "Этот случай подтверждает, что расслоение аорты может быть без боли, в частности классической картины разрывающей боли в груди или в спине. Врачи неотложной помощи должны поддерживать высокий индекс подозрения на аортальный синдром у всех пациентов с БЭ, особенно у пациентов с заболеваниями, связанными с IgG4, и рассматривать атипичные презентации и проявления расслоения аорты".

В прошлом году сообщалось о подобном случае, когда у 60-летнего мужчины с высоким кровяным давлением (синдром Лиддла) случилось острое расслоение аорты после мастурбации. В этом случае пациент обратился за медицинской помощью, когда у него появилась боль в груди, которая началась, когда он начал заниматься самоудовлетворением во время курения каннабиса. Исследования показали, что каждый десятый молодой человек с синдромом Лиддла – генетической проблемой, вызывающей очень высокое давление внутри аорты – может испытать разрыв аорты. Доказано, что употребление марихуаны увеличивает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, а также независимо связано с повышенным риском расслоения аорты.

Напомним, 37-летний мужчина съел "волшебные" грибы и остался без пениса. Это первый документированный случай синдрома Клингсора, связанного с псилоцибином, когда человек с психологическими расстройствами самостоятельно наносит вред своим гениталиям.

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