У пяти медсестер, работающих на одном этаже в роддоме, диагностировали опухоли мозга

Снимок головного мозга / © Getty Images

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В США у пяти медсестер из одной больницы подозрительно развились опухоли головного мозга.

Об этом пишет Daily Star.

Все медсестры работают в родильном отделении на 5 этаже больницы Mass General Brigham’s Newton-Wellesley в Ньютоне, штат Массачусетс. Опухоли доброкачественные, однако возникли опасения, что в этом есть экологический фактор.

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Кроме того, шесть других сотрудников сообщили о проблемах со здоровьем, а с 1 апреля больница опросил еще 11 человек. Непонятно, в чем состоят другие проблемы со здоровьем и являются ли они такими же серьезными, как диагнозы пяти медсестер.

Больница сделала заявление по поводу этого интересного «совпадения». В ней говорится: «После того, как нам стало известно о сообщениях опухолей головного мозга у людей, которые сейчас или раньше работали в той же зоне больницы, мы провели широкое расследование в сотрудничестве с Департаментом охраны труда и техники безопасности, офицером по безопасности Ньютон-Веллсли, отделами радиационной и фармацевтической безопасности, а также внешними консультантами по экологии. Каждый сотрудник, который согласился, получил возможность пройти собеседование с командой по охране труда и технике безопасности, чтобы оценить каждый диагноз в контексте его индивидуальной истории болезни и факторов риска. Чтобы оценить любое возможное влияние на окружающую среду в этой зоне больницы, в декабре началась комплексная экологическая оценка. Расследование не выявило никаких экологических рисков, которые могли бы быть связаны с развитием опухоли головного мозга».

Это было списано только на странное стечение обстоятельств, однако одна группа не удовлетворена тем, что дело закрыто.

Ассоциация медсестер штата Массачусетс считает, что проверка состояния окружающей среды в больнице не была настолько тщательной, насколько должна быть, и обеспокоена тем, что что-то было упущено.

Представитель профсоюза Ассоциации медсестер штата Массачусетс сообщил, что профсоюз получил более 300 отдельных ответов от людей, работавших в больнице.

Профсоюз пытается получить медицинскую документацию и проследить за ситуацией, чтобы определить, существует ли опасность для персонала и что-то вызывает проблемы со здоровьем.

Профсоюз заявил, что вывод, которого пришла больница, был заранее определен, и считает, что чиновники, возможно, пытаются прикрыть свои спины, несмотря на то, что пока нет никаких доказательств, подтверждающих это.

Больница заявила, что ее главным приоритетом является благополучие персонала и планирует провести еще одну встречу, чтобы обсудить, что могло произойти.

Напомним, мама родила сверхредкую идентичную четверню. Несмотря на осложнения и риски, малыши выжили.