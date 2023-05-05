У школьницы диагностировали редкую форму рака: какой симптом она проигнорировала

17-летней Грейс Каллаган из Глазго поставил диагноз нейробластома через две недели после того, как ей исполнилось 16 лет в мае в 2021 году.

Школьница впервые заметила новообразование на животе еще в декабре в 2020-м, но сначала его игнорировала. Об этом пишет Daily Record.

Однако после того, как Грейс начала чувствовать боль в груди и ребрах, она поняла, что должна пройти обследование.

У школьницы обнаружили нейрообластому через две недели после ее 16-летия / Фото: dailyrecord.co.uk

После того, как ее направили в больницу Университета королевы Елизаветы, подросток была разбита, узнав, что нарост на самом деле был опухолью. Грейс начала изнурительный курс лечения, включавший химиотерапию, трансплантацию стволовых клеток и две операции.

В феврале в этом году Каллаган был нанесен еще один удар, когда новое сканирование показало, что, несмотря на интенсивное лечение, опухоль снова выросла.

Грейс Каллаган проигнорировала новообразование на животе / Фото: dailyrecord.co.uk

Сейчас Грейс проходит очередной курс химиотерапии, но говорит, что врачи узнают, было ли лечение успешным только в следующем месяце.

"До того, как мне поставили диагноз, я была очень активной — мне нравилось ходить в спортзал, и я была в школьной команде по нетболу. Я всегда гуляла с друзьями и никогда не была дома. Когда я узнала, что у меня рак, это было безумием. Я не знала, что делать с собой, это казалось нереальным. Во время лечения я все еще много делала — ходила на футбольные матчи и концерты. Я просто подумала: "Никогда не знаешь, что случится завтра", — поделилась девушка.

В настоящее время Грейс проходит очередной курс химиотерапии / Фото: dailyrecord.co.uk

Во время лечения у Грейс возникли некоторые осложнения, включая блокировку кишечника после перегиба во время 12-часовой операции по удалению опухоли в марте в 2022 году, в результате чего ей пришлось перенести дополнительные операции.

Иммунотерапию также пришлось приостановить после того, как в декабре в прошлом году у Грейс начались судороги.

Теперь школьница говорит, что все, что она может сделать, это подождать, чтобы узнать, был ли этот курс лечения успешным. В противном случае ей придется обратиться за дальнейшим лечением в специализированную больницу в Англии или подумать об участии в клиническом испытании.

После школы девушка хочет стать медсестрой, чтобы "отблагодарить" врачей / Фото: dailyrecord.co.uk

Несмотря на то, что она постоянно находилась в больнице, Грейс умудрялась не отставать от своих школьных занятий и сейчас сдает экзамены. После школы девушка хочет стать медсестрой: "Это то, чем я всегда хотела заниматься. Было бы очень приятно отблагодарить".

Напомним, британец Марк Фриман не может ходить после того, как статины, которые он принимал из-за высокого уровня холестерина, повлекли за собой редкое состояние мышечной слабости. У него диагностировали некротизирующую миопатию.

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