У школьницы диагностировали редкую форму рака: какой симптом она проигнорировала

Сейчас школьница готовится пройти второй курс химиотерапии.
17-летней Грейс Каллаган из Глазго поставил диагноз нейробластома через две недели после того, как ей исполнилось 16 лет в мае в 2021 году.
Школьница впервые заметила новообразование на животе еще в декабре в 2020-м, но сначала его игнорировала. Об этом пишет Daily Record.
Однако после того, как Грейс начала чувствовать боль в груди и ребрах, она поняла, что должна пройти обследование.
После того, как ее направили в больницу Университета королевы Елизаветы, подросток была разбита, узнав, что нарост на самом деле был опухолью. Грейс начала изнурительный курс лечения, включавший химиотерапию, трансплантацию стволовых клеток и две операции.
В феврале в этом году Каллаган был нанесен еще один удар, когда новое сканирование показало, что, несмотря на интенсивное лечение, опухоль снова выросла.
Сейчас Грейс проходит очередной курс химиотерапии, но говорит, что врачи узнают, было ли лечение успешным только в следующем месяце.
"До того, как мне поставили диагноз, я была очень активной — мне нравилось ходить в спортзал, и я была в школьной команде по нетболу. Я всегда гуляла с друзьями и никогда не была дома. Когда я узнала, что у меня рак, это было безумием. Я не знала, что делать с собой, это казалось нереальным. Во время лечения я все еще много делала — ходила на футбольные матчи и концерты. Я просто подумала: "Никогда не знаешь, что случится завтра", — поделилась девушка.
Во время лечения у Грейс возникли некоторые осложнения, включая блокировку кишечника после перегиба во время 12-часовой операции по удалению опухоли в марте в 2022 году, в результате чего ей пришлось перенести дополнительные операции.
Иммунотерапию также пришлось приостановить после того, как в декабре в прошлом году у Грейс начались судороги.
Теперь школьница говорит, что все, что она может сделать, это подождать, чтобы узнать, был ли этот курс лечения успешным. В противном случае ей придется обратиться за дальнейшим лечением в специализированную больницу в Англии или подумать об участии в клиническом испытании.
Несмотря на то, что она постоянно находилась в больнице, Грейс умудрялась не отставать от своих школьных занятий и сейчас сдает экзамены. После школы девушка хочет стать медсестрой: "Это то, чем я всегда хотела заниматься. Было бы очень приятно отблагодарить".
Напомним, британец Марк Фриман не может ходить после того, как статины, которые он принимал из-за высокого уровня холестерина, повлекли за собой редкое состояние мышечной слабости. У него диагностировали некротизирующую миопатию.
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