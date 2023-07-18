У вас никогда не будет зависимости от телефона: что нужно делать

Во времена стремительного развития технологий возникла проблема зависимости от современных гаджетов. Мы поминутно держим в руках свой смартфон, постоянно мониторим уведомления, сообщения и звонки. Согласно проведенным исследованиям, более 80% владельцев телефонов проверяют его в первые минуты после пробуждения. Зависимость от телефона на сегодняшний день вызывает беспокойство врачей, поскольку это может негативно повлиять как на физическое, так и психологическое здоровье. Что нужно делать, чтобы не зависеть от смартфона – читайте дальше.

Выключите уведомления

Чтобы не отвлекаться на сообщения и уведомления из различных приложений, необходимо ограничить количество приложений, которым разрешается их отправлять. Следует включить только те, которые действительно важны для вас.

Откажитесь от телефона дома

Когда вы находитесь дома, не следует постоянно носить свой телефон с собой и проверять уведомления. Если вы занимаетесь приготовлением пищи или уборкой – не отвлекайтесь на звонки или интересные картинки в соцсетях.

Составьте расписание

Распланируйте свой день таким образом, чтобы было запланировано время для использования телефона и промежуток времени, когда не будете брать его в руки. Можно установить приложение, которое будет отслеживать время использования экрана.

Установите приложения

Сейчас есть приложения, помогающие отслеживать время пользования смартфоном. Установите ограничение количества времени и поставьте напоминание о лимите. Так вы будете отслеживать, укладываетесь ли в те временные интервалы, которые установили.

Не разговаривайте долго

По телефону обсуждайте только важные моменты или пользуйтесь при необходимости. Если вы хотите поговорить с друзьями, родителями или коллегами, тогда стоит договориться о встрече. Живое общение только улучшит ваши отношения с родными и близкими.

Не включайте будильник на телефоне

Если вы не пользуетесь будильником на часах, а телефоном, то это первая вещь, которую вы берете в руки после пробуждения. И тогда телефон уже сложно отложить, поскольку хочется проверить все соцсети, почитать новости – что там такого интересного произошло, пока вы спали.

Отложите смартфон подальше от кровати

Если телефон находится рядом с местом, где вы спите, это значит, что вы обязательно возьмете его в руки перед сном или когда проснетесь. Ученые считают, что использование телефона перед сном может вызвать бессонницу. Поскольку просмотр информации в телефоне активизирует нервную систему, мы потом не можем заснуть. Поэтому следует отложить телефон подальше от кровати, тогда можно хорошо выспаться.

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