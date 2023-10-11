У женщины аллергия на воду, в частности собственный пот и слезы: как она живет (фото)

Многие люди с хронической крапивницей учатся избегать распространенных причин, ухудшающих их состояние. Но что делать, если есть аллергия на воду?

Это вопрос, который 25-летняя Тесса Хансен-Смит должна задавать себе каждый день, поскольку у нее возникает крапивница после любого контакта с водой, пишет nypost.com.

Сегодня она повышает осведомленность об одном из самых редких видов аллергии, известном как аквагенная крапивница, состояние, при котором у людей появляется аллергия после контакта с водой.

Тесса Хансен-Смит / Фото: Instagram/@livingwaterless

Согласно недавнему отчету, после того, как она рассказала студентам колледжа Калифорнийского университета в Дэвисе о своем диагнозе, некоторые умышленно хлюпали в нее водой или бросали кубики льда, потому что не верили ей.

Недавно она собрала на своем счете GoFundMe более 10 000 долларов, чтобы помочь уплатить свои безумные медицинские счета.

Хансен-Смит была госпитализирована во время пандемии, когда она настолько обезвожилась, что в части ее толстой кишки временно снизился кровоток, что повлекло за собой состояние, называемое ишемическим колитом.

"Я всегда обезвожена и склонна к обмороку", — поделилась она.

Тесса Хансен-Смит / Фото: Instagram/@livingwaterless

В 8 лет Тесса начала замечать сыпь на руках, а также порезы на коже головы. Ее врачи сначала подумали, что виноваты мыло и шампуни, но состояние сохранялось.

После двух лет обследований у нескольких специалистов ее мама, врач семейной медицины Карен Хансен-Смит, сначала объединила все ее симптомы, чтобы понять, что у нее аллергия на воду.

Ее семья отметила, что крапивница была вызвана бассейном, а также душем, который она принимала дома, а также в гостиницах разных городов.

Тесса Хансен-Смит / Фото: Instagram/@livingwaterless

По мере того как она росла, у нее появилось больше триггеров и реакций. У нее начали чесаться глаза, появились порезы на языке и крапивница во рту.

Нельзя пить немолочное молоко

"У меня аллергия на все источники воды — в частности, дождевую, водопроводную, дистиллированную, океанскую, бутилированную и даже жидкости организма, такие как пот, слезы и слюна", — пожаловалась девушка.

По ее словам, напитки с высоким содержанием воды вызывают чувство жжения, поэтому, как сообщается, ей легче всего пить молочное молоко, поскольку содержание жиров и белков уравновешивает содержание воды.

Тесса Хансен-Смит / Фото: Instagram/@livingwaterless

Она не может пить немолочное молоко, например миндальное, овсяное или любое молоко не животного происхождения. Но если у нее нет доступа к молоку в течение дня, она испытывает такую жажду, что не может удержаться от глотка воды, что может привести к обмороку от боли.

Девушка вынуждена есть сухие продукты с минимальным содержанием воды

Она придерживается сухих продуктов с минимальным содержанием воды, таких как батончики мюсли, крекеры, хлеб, арахисовое масло, картофель, фасоль и молочные супы. Тесса держится подальше от арбуза, огурцов и сельдерея.

Тесса Хансен-Смит / Фото: Instagram/@livingwaterless

Приблизительно раз в неделю она ест фрукты – обычно курагу, сушеную клюкву или иногда небольшую порцию зеленых яблок или клубники.

Она переносит некоторые продукты с высоким содержанием воды, например клубнику, потому что у них больше сахара.

Нужно все время оставаться чистой

"Душ уже сильно изматывает меня, но за последний год он стал непреодолимым препятствием для прыжков. Поэтому стоять в душе более пяти минут и одновременно стараться не потерять сознание из-за гипервентиляции, когда на меня попадает вода, — это не расслабляющий опыт ухода за собой как это может быть для других", — добавила она.

Она также сказала: "Поверьте, я делаю более чем достаточно, чтобы быть достаточно чистой, чтобы никто не заметил — я не принимала нормальный душ уже больше полутора лет".

Тесса Хансен-Смит / Фото: Instagram/@livingwaterless

Также Тесса сводит к минимуму проблемы с запахом тела, "бреясь и используя дезодорант, где это необходимо".

Но она ограничивает свою деятельность, потому что не может слишком пачкаться или заниматься активностью, заставляющей ее слишком сильно потеть, поскольку она редко полностью моет все свое тело.

"Зуд обычно появляется в течение 20-30 минут после воздействия воды", — добавила девушка. "Диагноз должен быть подтвержден врачом, поскольку другие формы физических кровотечений могут быть вызваны влиянием воды при различных температурах или солености. Нет лекарств, есть только менеджмент и медицина, а также ограничения и избегания".

Тесса Хансен-Смит / Фото: Instagram/@livingwaterless

Напомним, недавно девушка, у которой аллергия почти на все продукты питания, рассказала о своей непростой жизни. Практически все может быть для нее смертельным.

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