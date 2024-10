У женщины случилась крайне редкая внематочная беременность в печени – фото

У 37-летней женщины случилась редкая внематочная беременность в печени.

Азусена Шуан Ласаро прибыла в больницу с "перекошенным от боли" лицом.

Официальные лица заявили, что такой случай был задокументирован только 34 раза за последние 50 лет, назвав его "одним из редчайших случаев в медицине".

Женщину госпитализировали в Национальную больницу Arzobispo Loayza в Лиме, Перу.

Министерство здравоохранения Перу сообщило, что она прибыла из прибрежного города Чимботе с "проблемой, которая подтолкнула медицинскую команду к границе".

Беременность в печени / Фото: Jam Press

Представитель министерства сказал: "Азусена, лицо которой было искажено непонятной болью, пришла в поисках ответов. Никто не мог себе представить, что внутри нее развивается один из самых редких случаев в медицине: внематочная беременность, застрявшая в печени. Это состояние настолько необычно, что за более чем полвека исследований было задокументировано только 34 подобных случая".

Шестинедельный эмбрион, имплантированный в ткань печени пациентки, был успешно удален. Представитель добавил: "Хирурги осторожно извлекли маленькое существо, которое, хотя больше не развивалось, было как хрупкостью, так и стойкостью".

Команда медиков / Фото: Jam Press

Врач Хорхе Херико Араухо сказал, что пациентка поступила в отделение неотложной гинекологии больницы "с историей двух предварительных операций, проведенных в другом учреждении по внематочной беременности".

После визуализационных тестов было обнаружено, что эмбрион все еще был в ее теле. Эмбрион не был жизнеспособным и не обладал сердцебиением, поэтому был реализован срочный план действий. Печень — это орган, который в хорошем состоянии и при надлежащем уходе способен восстанавливать свою структуру после хирургической процедуры, подобной той, которую мы провели".

Азусена Ласаро с врачами / Фото: Jam Press

Азусена вернулась домой спустя пять дней после операции. Мама двоих детей сказала: "Я должен выразить свою благодарность Богу и медицинской бригаде больницы Лоайса. Теперь я могу вернуться домой к мужу и двум детям, чувствуя большое облегчение и благодарность".

Министерство здравоохранения заявило, что ее случай "останется в памяти перуанской медицины".

Напомним, женщина с двумя матками родила по ребенку с каждой. Две матки – чрезвычайно редкое явление, а успешно родить из обоих – еще более редкое.

