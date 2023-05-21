Уберите отеки после сна за 100 секунд: упражнение, которое действительно помогает

Отеки тела с утра — неотъемлемая часть нашей жизни. Особенно часто они начинают появляться после 30 лет. Как избавиться от отеков с помощью всего лишь одного упражнения?

Все, кому знакомы проблемы отеков с утра, уже наверняка испытали немало разнообразных методик, которые помогают быстро привести свое тело и лицо в сознание. Независимо от того, нашли ли вы свой идеальный вариат или все еще находитесь в поисках, советуем попробовать одно эффективное упражнение. И это — микропрыжки на месте.

Маленькие упругие прыжки помогают моментально "включить" сразу все части тела. Кровообращение ускоряется, излишняя жидкость начинает активнее выводиться организмом. Сто прыжков утром эксперты сравнивают с 15-минутной прогулкой и даже полноценной утренней зарядкой.

Кроме того, что микропрыжки на месте помогают разогнать лимфу, они также усовершенствуют ваше тело. Если регулярно выполнять это простое упражнение, впоследствии можно заметить особую нагрузку на ягодицы и ноги. Поэтому спустя некоторое время они станут подтянутыми.

В выполнении таких лимфодренажных скачков нет ничего тяжелого. Главное – делать их сразу после пробуждения. То есть еще до того, как вы выпиваете утренний стакан воды или завтракаете.

Как правильно делать 100 прыжков от отеков в теле:

Встаньте на ровную поверхность босыми ногами (можно оставаться в носках). Начинайте прыгать, отсчитывая 100 прыжков. Не совершайте длинные и высокие прыжки, нужно лишь немного отрывать ноги от пола, не стремясь разгибать их в коленях. Для получения мощного лимфодренажного эффекта нужно прыгать как можно скорее. Можете дополнительно встряхивать руками и напрягать пресс, чтобы получить больше физической нагрузки.

Чтобы суставы легче переносили смену активности, специалисты рекомендуют после ста микропрыжков совершить еще несколько обычных. Не ленитесь и начинайте свое утро с лимфодренажных упражнений. Совсем скоро вы заметите результаты.

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