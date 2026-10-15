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ТСН в социальных сетях

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Категория
Здоровье
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Убивает более двух третей инфицированных: по миру стремительно распространяется загадочный грибок, поражающий мозг

В США за два года примерно в четыре раза выросла частота выявления редкого грибка Cladophialophora bantiana, который может вызывать абсцессы головного мозга и представляет серьезную угрозу даже для людей с нормальным иммунитетом.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Врачи

В США стремительно распространяется смертельно опасный грибок

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали резкий рост количества случаев заражения редким грибком Cladophialophora bantiana, способным поражать центральную нервную систему. В лаборатории Вашингтонского университета частота обнаружения этого возбудителя в образцах тканей головного мозга за 2023-2025 годы увеличилась примерно в четыре раза. Причины такой динамики пока не известны, а национальной системы учета случаев этой инфекции в США нет.

Об этом пишет Mirror со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Что известно о грибке, который поражает мозг

Cladophialophora bantiana — редкий темнопигментированный плесневый грибок, чаще всего вызывающий абсцессы головного мозга. Абсцесс — это локальное скопление гноя, образующееся вследствие инфекции. Поражение мозговой ткани делает заболевание особенно опасным и может осложнять лечение.

По данным медицинских исследований, летальность среди пациентов с этой инфекцией оценивается в 60–70%, даже при интенсивном лечении. В то же время этот показатель взят из предыдущих клинических исследований и не означает, что такой процент пациентов умер именно среди людей, выявленных в новом отчете CDC. Для большинства случаев из этого отчета данных о результатах лечения не было.

Особую обеспокоенность вызывает то, что грибок может поражать не только людей с ослабленным иммунитетом. По данным предварительного анализа клинических случаев, примерно половина пациентов не имела известных нарушений иммунной системы до заражения.

Ученые до сих пор знают относительно мало о том, где именно грибок живет в окружающей среде и какие условия способствуют заражению. Его редко обнаруживают в естественных образцах, а у многих пациентов не находят общих факторов риска.

В США частота выявления грибка выросла в четыре раза — что показало исследование

Исследователи проанализировали результаты лабораторных тестов, проведенных в Вашингтонском университете с января 2009 по июль 2026-го. За это время там обнаружили 48 подтвержденных и один возможный случай инфекции, вызванной Cladophialophora bantiana.

В 2009-2023 годах лаборатория фиксировала от одного до пяти случаев каждый год. В 2024 году их было уже восемь, а в 2025-м — 14. В то же время частота положительных результатов среди исследованных образцов центральной нервной системы также существенно возросла. Это свидетельствует о том, что изменения нельзя объяснить только увеличением количества направленных в лабораторию образцов.

Из 49 выявленных случаев 43, то есть 88%, подтвердили по образцам тканей центральной нервной системы. Еще шесть случаев обнаружили в образцах из лёгких. Образцы поступали из 21 американского штата и округа Колумбия.

Однако эти данные не являются полной статистикой заболеваемости по всей стране. Речь идет о результатах одной клинической референс-лаборатории, получающей образцы из разных регионов США. Поскольку систематического общенационального учета инфекции нет, ученые не могут точно определить, насколько распространен грибок среди населения и растет ли количество заражений по всей стране.

Как грибок может попасть в мозг

Исследователи предполагают, что заражение может происходить путем вдыхания грибка или его попадания в организм через поврежденную кожу. После этого возбудитель, вероятно, по кровотоку попадает в мозг, где может вызвать формирование абсцесса.

В то же время точный механизм заражения остается недостаточно изученным. Во многих случаях медики не могут установить источник инфекции, а грибок редко обнаруживается в окружающей среде.

Поэтому ученые призывают медиков учитывать Cladophialophora bantiana среди возможных причин абсцессов головного мозга. Раннее распознавание возбудителя важно для выбора лечения, хотя из-за редкости инфекции и ограниченных данных определить наиболее эффективную схему терапии непросто.

Может ли глобальное потепление способствовать распространению грибка

Одна из версий, упоминаемых в контексте роста количества случаев, — возможное влияние глобального потепления. Изменения температуры и влажности действительно привлекают внимание исследователей, изучающих распространение грибковых патогенов. Однако в отчете CDC причины роста числа заражений Cladophialophora bantiana названы неизвестными. Доказательств, устанавливающих прямую связь между этой динамикой и изменением климата, исследование не приводит.

Ученые отмечают необходимость систематичнее регистрировать случаи, собирать информацию о пациентах и исследовать возможные факторы риска. Только так можно будет выяснить, связано ли увеличение количества положительных тестов с изменениями распространения грибка, особенностями диагностики или другими факторами.

Как лечат инфекцию

Лечение предполагает применение противогрибковых препаратов. В некоторых случаях врачи также рассматривают хирургическое удаление или дренирование абсцесса, поскольку это может улучшать результаты лечения.

В то же время универсальной схемы, эффективность которой была бы доказана для всех пациентов, пока нет. Из-за редкости инфекции и ограниченного количества клинических случаев медикам приходится опираться на доступные исследования и индивидуально оценивать состояние пациента. CDC рекомендует быстро начинать противогрибковую терапию, а хирургическое вмешательство рассматривать по возможности.

Другие опасные грибки и инфекции, привлекающие внимание ученых

В прошлом году исследователи сообщили о росте стойкости к противогрибковым препаратам у Aspergillus fumigatus — грибка, который может вызвать тяжелые инфекции, в частности в легких. Анализ примерно 12 тысяч образцов за три десятилетия показал, что в 2024 году около 17% обнаруженных грибков имели мутации, связанные с устойчивостью к определенным лекарствам. Это усложняет лечение и усугубляет потребность в новых терапевтических подходах.

Позже ученые предупредили о распространении Candida auris — другого опасного грибка, который может вызывать тяжелые инфекции и приобретать устойчивость к противогрибковым препаратам. К тому времени его фиксировали более чем в 60 странах. В отличие от Cladophialophora bantiana этот патоген представляет особую проблему в медицинских учреждениях, где он может распространяться между пациентами и усложнять борьбу с инфекциями.

Другой патоген, буквально пожирающий мозг, — амеба Naegleria fowleri. Она живет в теплой пресной воде и может попасть в организм через нос, а оттуда проникнуть в мозг, вызвав редкую, но чрезвычайно опасную инфекцию. Этот организм не грибок и имеет другой механизм заражения, однако его изучение также помогает понять риски редких инфекций центральной нервной системы.

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