"Убивает каждые 34 секунды": врач назвал скрытый риск болезней сердца

Сердце / © pexels.com

Реклама

Болезни сердца убийца номер один в мире, но опасность кроется не только в фастфуде и отсутствии спорта. Кардиолог Рой Зигельштейн заявил, что эмоциональный стресс и социальная изоляция являются столь же мощным фактором риска, как и высокий холестерин.

Об этом пишет Daily Mail.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти мужчин и женщин. По данным CDC, только в Америке каждые 34 секунды один человек умирает от проблем с сердцем. И хотя все знают о вреде курения и жирной пищи, эксперт обнаружил «тихого убийцу», которого часто игнорируют.

Реклама

«Мы не можем полностью избежать стресса, но мы можем попытаться уменьшить его влияние», — рассказал доктор Рой Зигельштейн, кардиолог.

Главный совет врача — активно искать социальные контакты и пытаться избегать изоляции. Он объяснил, что многие люди в современном мире «достаточно социально изолированы», и отсутствие друзей и семьи, с которыми можно общаться, может иметь губительные последствия.

«Здоровье сердца — это не только физическое, но и эмоциональное здоровье», — подчеркнул он.

Почему одиночество — это новый холестерин

По словам доктора Зигельштейна, появляется все больше доказательств того, что отсутствие социальных связей оказывает негативное влияние на эмоциональное и физическое здоровье.

Реклама

Исследования показали, что социальная изоляция напрямую связана с отрицательными состояниями настроения, в частности с депрессией.

«Мы точно знаем, что подавленное настроение негативно влияет на сердце, и теперь его фактически считают фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, очень похожим на высокий уровень холестерина или гипертонии», — сказал кардиолог.

«Черный список» для сердца: 6 худших продуктов

Другой кардиолог, доктор Брэдли Сервер, рассказал, что хотя идеальной диеты не существует, лучшим вариантом является полностью растительное питание. Для тех, кто не готов к таким шагам, он составил список продуктов, которых следует избегать.

Продукты с трансжирами Это искусственно созданные жиры, которые содержатся в жареной пище. Они повышают «плохой» холестерин (ЛПНП) и снижают «хороший» (ЛПВП), что приводит к закупорке артерий.

Реклама

Продукты с насыщенными жирами: Красное мясо и жирные молочные продукты повышают уровень «плохого» холестерина.

Сладкая пища: Газированные напитки, выпечка и продукты с кукурузным сиропом повышают риск ожирения и диабета, являющихся прямыми факторами риска болезней сердца.

Продукты с высоким содержанием натрия: Соль способствует повышению АД.

Продукты высокой обработки: Фастфуд. Доктор Сервер назвал это «совокупностью всех плохих вредителей», поскольку они сочетают трансжиры, насыщенные жиры, натрий и сахар.

Чрезмерный алкоголь: Хотя умеренное употребление красного вина может быть полезным, избыток алкоголя оказывает прямое токсическое действие на сердце, а также калорийный.

Чем зарядить сердце: список лучших продуктов

Для улучшения здоровья сердца доктор Сервер рекомендует сосредоточиться на следующих продуктах:

Свежие фрукты и овощи: Особенно зеленые листовые овощи. Они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Цельнозерновые: Пшеница, овес и коричневый рис содержат сложные углеводы и клетчатку, помогающие снизить уровень вредного холестерина. Нежирный белок: Курица без кожи, рыба, бобовые и орехи. Полезные жиры: Авокадо, оливковое масло и жирная рыба (лосось) улучшают уровень холестерина и уменьшают воспаление. Вода: Правильная гидратация необходима для всеобщего здоровья. Контроль порций: Имеет первостепенное значение для предотвращения ожирения.

Напомним, врачи все чаще обращают внимание на «скрытые» симптомы сердечных болезней, которые пациенты путают с усталостью или стрессом.

Кардиологи отмечают: нетипичная боль в груди, проблемы с дыханием во время обычной активности, хроническая слабость и неравномерное сердцебиение могут быть ранними признаками опасных состояний — от стенокардии до сердечной недостаточности или аритмии. В случае появления таких симптомов медики рекомендуют немедленно обращаться за помощью, ведь своевременная диагностика способна предотвратить инфаркт или инсульт.