Убивают тягу и желание близости: не кормите этими продуктами своего мужа

Неправильные продукты могут отрицательно повлиять на либидо у мужчин. Запомните, какие продукты могут снизить желания, и не давайте их своей второй половинке.

Мужское желание может зависеть от множества причин, среди которых и уровень гормона тестостерона, и психологические проблемы или стресс, и болезни. Однако на сексуальную жизнь также влияют и некоторые продукты. К примеру, есть такие, которые полностью "убивают" либидо и даже снижают эрекцию.

Врачи-урологи рекомендуют женщинам реже кормить своих мужчин девятью продуктами.

Слишком много соли

Избыток соли в организме приводит к образованию тромбов в сосудах, повышает АД и уменьшает концентрацию главного мужского гормона — тестостерона. Помните, что соль в большом количестве есть также в консервах, которые многие добавляют в блюда или употребляют просто так.

Пиво

Даже в слабоалкогольном напитке содержатся фитоэстрогены (растительный аналог женского гормона), негативно влияющие на мужское либидо и сексуальное влечение. Кроме того, из-за злоупотребления пивом появляется висцеральный жир.

Много сладостей

Избыток сахара влияет на выработку гормона инсулина, который "убивает" собственный тестостерон у мужчины и откладывается как висцеральный жир.

Жирные продукты

Какие продукты влияют на либидо / Фото: Pexels

В них слишком высока концентрация холестерина, поэтому они отрицательно влияют на состояние сосудов. Также они уменьшают сексуальное влечение и желание у мужчин. Не стоит есть и много копченостей.

Кофеин

В большом количестве он понижает уровень свободного тестостерона. Следует запомнить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в черном чае. Его также добавляют к энергетикам и некоторым другим продуктам.

Соя

Если употреблять ее в большом количестве, то она плохо влияет на мужское либидо. Все из-за фитоэктрогенов, снижающих уровень тестостерона. Также лучше ограничить количество белого дрожжевого хлеба и выпечки.

Чипсы

В них содержится глутамат натрия – усилитель вкуса, вызывающий привыкание. Если часто есть чипсы, нарушается нервная система, повреждается мозговая функция и эректильная дисфункция. А если заедать ими пиво, то появляется опасная для мужчин комбинация.

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