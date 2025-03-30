Уборщик заразил работниц медучреждения герпесом и гепатитом А: он мочился в их воду

Лусио Диас / Фото: KHOU 11

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В Хьюстоне, штат Техас, США уборщик, намеренно заражавший сотрудников медицинского учреждения заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП), состоялся лишь шестью годами заключения.

Об этом сообщает New York Post.

52-летний Лусио Катарино Диас тайно мочился в бутылки с водой сотрудников и общий кулер, что привело к заражению по меньшей мере 13 женщин герпесом и гепатитом А.

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Инцидент произошел еще в 2022 году, когда одна из пострадавших обратила внимание на странный запах и кислый вкус воды. «Я почувствовала отвращение», — рассказала она анонимно в интервью KHOU в ноябре в 2022 году. «Я поднесла ее к лицу, понюхала, и она пахла мочой».

Женщина установила скрытую камеру на своем столе, которая зафиксировала, как уборщик засовывает свои половые органы в ее бутылку после ухода с работы.

«Он просто взял ее, снял крышку и начал засовывать свой пенис наполовину в бутылку. Затем он наклонил ее так, чтобы его член был окружен водой», — сказала она.

Лусио Диас / Фото: KHOU 11

Оказалось, что Диас целенаправленно заражал людей, ведь имел положительные анализы на ЗППП. Он признался в содеянном, объяснив свои действия «злым умыслом» и назвав это «болезнью».

После обнаружения преступления полиция немедленно арестовала его, а жертвы обратились в суд.

Несмотря на масштабное преступление, суд вынес уборщику относительно мягкое наказание — шесть лет лишения свободы с возможностью условно-досрочного освобождения через три года.

Это привело к возмущению, поскольку:

Диас уже отсидел два года и может выйти на свободу раньше. Его не обязали регистрироваться как сексуального преступника.

Жертвы подали гражданский иск против Диаса и нанявшей его охранной компании, требуя более миллиона долларов компенсации.

Лусио Диас / Фото: KHOU 11

Употреблявшие зараженную воду женщины получили неизлечимые ЗППП, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем — от образования пузырей до печеночной недостаточности.

Жертвы и правозащитники требуют более жесткого наказания и пересмотра законов о преступлениях сексуального характера.

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