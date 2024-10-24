Участие солдат из КНДР в войне в Украине: Лукашенко прокомментировал

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко отрицает, что КНДР отправила своих военных в Россию для участия в войне против Украины.

Об этом так называемый "президент" цинично заявил в интервью BBC журналисту Стиву Розенбергу.

По его словам, диктатор РФ Владимир Путин не допустил бы подобного.

"Ерунда. Зная свой характер, Путин никогда бы не стал уговаривать другую страну привлечь свою армию к российской спецоперации в Украине", — сказал Лукашенко.

Если информация об отправке военных из северной Кореи в РФ подтвердится, то это "будет шагом к эскалации конфликта, если на линии столкновения окажутся вооруженные силы любой страны, даже Беларуси", высказался Лукашенко.

"Даже если бы мы ввязались в войну, потому что вы, англосаксы, сразу скажете, что с одной стороны влезла другая страна, и в Украину будут введены войска НАТО", — добавил он.

Напомним, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак высказал мнение о том, что цель отправки войск КНДР на войну — получение боевого опыта. В свою очередь, агрессор РФ хочет с помощью КНДР высвободить часть своей боевой силы для операции вдоль линии фронта.

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