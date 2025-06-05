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Ученые приблизились к лекарству от ВИЧ: вирус заставили "выйти из укрытия"
Ученые совершили прорыв в борьбе с ВИЧ — они нашли способ «вытащить» вирус из клеток, где он прятался.
Исследователи из Института Питера Доэрти (Мельбурн) совершили революционный шаг в поиске лекарств от ВИЧ. Они нашли способ обнаружить вирус, который десятилетиями «прятался» в белых кровяных клетках, становясь неуязвимым для лекарств и иммунной системы.
Об этом сообщило издание The Independent.
Ранее считалось, что доставить мРНК в такие клетки невозможно из-за их невосприимчивости к липидным наночастицам (LNP). Но команда разработала новый тип LNP, который успешно доставил мРНК в кровяные клетки, заставив их «раскрыть» скрытый вирус.
«Мы отправили ее снова в лабораторию, чтобы повторить эксперимент. И на следующей неделе она вернулась с результатами, которые были столь же хороши. Так что нам пришлось поверить. С тех пор мы повторяли эксперимент еще много-много раз. Мы были поражены, насколько разительной оказалась разница — раньше ничего не работало, и вдруг все заработало», — призналась доктор Паула Севал, соавтор исследования.
Исследования проводились на клетках пациентов с ВИЧ. Следующим шагом станет проверка способности иммунной системы реагировать на проявленный вирус.
До испытаний на людях может пройти еще несколько лет, но открытие уже стало прорывом в борьбе с вирусом иммунодефицита.
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