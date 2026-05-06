Ученые бьют тревогу: экстремальная погода может повышать риск инсульта

Экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, могут быть одним из факторов, которые повышают риск инсульта. К такому выводу пришли исследователи после анализа медицинских данных пациентов и влияния погодных условий на здоровье людей.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Исследователи проанализировали медицинские записи пациентов, данные о госпитализации и обращениях за неотложной помощью, а также показатели окружающей среды. Они пришли к выводу, что нестабильные погодные условия могут выступать не просто фоновым экологическим фактором, а непосредственно влиять на риск развития инсульта.

Профессор Университета Отаго Анна Ранта объяснила, что экстремальные температуры и быстрые изменения температуры, влажности и атмосферного давления имеют физиологическое влияние на организм человека. По ее словам, особенно опасными могут быть резкие колебания погодных условий, когда организм не успевает адаптироваться.

В исследовании говорится о том, что сильная жара может вызывать обезвоживание, из-за которого кровь становится гуще и легче образует тромбы. Это повышает риск ишемического инсульта — состояния, когда кровоснабжение мозга блокируется из-за закупорки артерии.

Ученые отмечают, что опасность связана не только с жарой. Холодный воздух также может негативно влиять на сосуды: он способен сужать их, повышать артериальное давление и стимулировать свертываемость крови. Исследователи отметили, что резкие переходы от теплой погоды к холодной могут быть опаснее стабильных зимних условий.

Отдельное внимание авторы работы уделили загрязнению воздуха. Дым, пыль и другие мелкие вредные частицы могут проникать глубоко в легкие, провоцировать воспаление сосудов, ухудшать контроль артериального давления и повышать риск образования тромбов.

«Загрязнение воздуха является еще одним важным фактором, увеличивающим риск инсульта, поскольку более 20 процентов инсультов в мире связаны с загрязнением воздуха», — заявила Анна Ранта.

Исследователи также обратили внимание на так называемые комбинированные погодные явления, когда несколько опасных факторов действуют одновременно. Например, жара может сочетаться с засухой, а холод — с высокой влажностью. В таких случаях организм одновременно сталкивается с нагрузкой на сосуды, кровяное давление и водный баланс.

По данным исследования, наиболее уязвимыми остаются пожилые люди, пациенты с высоким артериальным давлением, а также работники, которые много времени проводят на открытом воздухе. Кроме того, наибольшее бремя инсультов приходится на страны с низким и ниже среднего уровнем дохода.

Авторы работы отмечают, что погодные условия должны учитываться при профилактике инсультов. По их мнению, больницы могут использовать погодные прогнозы как систему раннего предупреждения для пациентов из групп риска. Также ученые предлагают сочетать информацию об экстремальных погодных явлениях с напоминаниями о симптомах инсульта и рекомендациями избегать обезвоживания.

В то же время исследователи отмечают, что имеющиеся данные пока не доказывают, что конкретное погодное событие непосредственно вызвало инсульт у определенного человека. Большинство работ демонстрируют закономерности и связи между погодными условиями и ростом количества случаев инсульта.

Ученые считают, что лучший мониторинг местных погодных условий и качественные системы оповещения могут помочь врачам быстрее реагировать на риски и уменьшить количество тяжелых последствий.

