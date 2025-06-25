Ученые бьют тревогу: миллионам детей в мире угрожают смертельные болезни

Вакцинация / © Associated Press

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Миллионы детей в мире оказались под угрозой смертельных инфекций из-за резкого снижения уровня вакцинации. Это касается не только бедных стран, но и государств с высоким доходом, таких как США, Великобритания и Франция

Об этом говорится в масштабном исследовании ученых Университета Вашингтона, передает The Guardian/

Ученые изучили, как менялась ситуация с плановыми прививками в 204 странах в течение 1980-2023 годов. В 1980 году в мире было почти 59 миллионов детей без единой дозы вакцины, а в 2019-м — уже 14,7 миллиона.

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Благодаря вакцинации удалось спасти 154 миллиона детских жизней. Но после 2010 года во многих странах показатели начали ухудшаться. Уровень прививок против кори упал в 100 странах. А в 21 из 36 стран с высокими доходами — в частности во Франции, Италии, Японии, США и Великобритании — снизился показатель хотя бы одной дозы базовой вакцины (против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, туберкулеза или кори).

Сейчас фиксируют вспышки полиомиелита в Афганистане, Пакистане и Папуа Новой Гвинее. В Европе в 2024 году количество случаев кори выросло почти в 10 раз. В США в мае 2025 года зафиксировали более 1000 случаев этой болезни в 30 штатах.

Среди причин падения вакцинации — последствия пандемии COVID-19, неравенство в доступе к медицинской помощи и распространение дезинформации.

Исследователи предупреждают: без срочных действий достичь целей иммунизации до 2030 года не удастся.

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Напомним, за первые четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировали 684 случая кори, и ситуация может ухудшаться.

В то же время в США презентовали вакцину от ВИЧ с эффективностью около 100%.