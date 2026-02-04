Ученые бьют тревогу: пожирающие мозг амебы становятся глобальной угрозой

Амеба

Исследователи призывают к срочным действиям из-за распространения свободноживущих амеб — микроорганизмов, способных выживать в воде и почве и представлять серьезный риск для здоровья. Особое внимание ученые обратили на Naegleria fowleri, более известную как «амеба, пожирающая мозг».

Об этом сообщило издание Science Alert.

Свободноживущие амебы — одноклеточные организмы, которые не нуждаются в хозяине и способны менять форму благодаря псевдособытиям. Они существуют в различных средах — от луж до озер. Самая опасная из них, Naegleria fowleri, любит теплую пресную воду и чаще всего встречается при температурах 30-40°C.

Инфекция возникает тогда, когда загрязненная вода попадает в нос, после чего амеба проникает в мозг и разрушает его ткани. Летальность составляет 95-99%. Заражение не передается от человека к человеку и не возникает при проглатывании воды — только при ее попадании в носовые ходы.

Несмотря на то что хлорирование и очистка воды может уничтожить эти организмы, амебы способны выживать в биопленках внутри труб и образовывать защитные цисты. Это затрудняет контроль в водопроводных сетях, особенно летом.

Ученые также предупреждают об «эффекте троянского коня»: амебы могут быть убежищем для других патогенов, включая бактерии туберкулеза, возбудитель болезни легионеров, грибы и вирусы. Это помогает им дольше сохраняться в окружающей среде и повышать устойчивость к дезинфекции.

Изменение климата только ухудшает ситуацию — более теплые воды расширяют ареал существования Naegleria fowleri, делая риски выше для регионов, где раньше эта амеба не встречалась.

Мониторинг водопроводных систем на наличие амеб проводится редко из-за сложности и стоимости анализов. Сейчас безопасность в основном обеспечивается благодаря хлорированию и регулярному промыванию труб, но ученые отмечают: нужен комплексный экологический и медицинский контроль.

Кроме поражения мозга, амебы могут провоцировать инфекции глаз, кожи и редкие системные поражения у людей с ослабленным иммунитетом.

Специалисты советуют избегать погружения головы в теплую стоячую воду, использовать зажимы для носа во время купания, тщательно ухаживать за контактными линзами и промывать их только стерильной или кипяченой водой. Для промывания носа необходимо использовать только стерильную или дистиллированную воду.

Медики отмечают: после купания в пресной воде следует обратить внимание на резкую головную боль, лихорадку, тошноту или скованность шеи. Раннее обращение за помощью может спасти жизнь.

