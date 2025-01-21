Ученые доказали, что алкоголь может быть полезен для здоровья сердца и мозга

Всем давно известно, что регулярное и чрезмерное употребление спиртных напитков может нанести организму невосполнимый вред. Однако ученые предполагают, что умеренное употребление алкоголя может оказывать положительное влияние на здоровье.

Какая польза алкоголя для здоровья мозга и сердца: исследование ученых

Новое исследование американских ученых показало, что алкоголь может оказаться полезным для работы мозга. Если пить спиртные напитки в умеренном количестве, можно улучшить свои когнитивные функции, особенно это касается людей пожилого возраста.

Исследователи установили, что после одной порции алкоголя мозг начинает лучше работать. Но немаловажное значение имеет качество напитка и его количество. Если пить алкоголь в умеренных дозах, это помогает расслабиться и снизить уровень стресса. Ученые предполагают, что благодаря этому механизму уменьшается риск возникновения заболеваний сердца, в том числе риск возникновения инфарктов и инсультов на фоне постоянного стресса.

Другие исследования также показывают, что спиртные напитки в умеренном количестве могут быть полезны людям пожилого возраста. Так как при употреблении напитков мозг активирует свою деятельность, это значительно улучшает когнитивные функции, предотвращая развитие деменции и болезни Альцгеймера.

Но ученые предупреждают, что алкогольные напитки обладают побочными эффектами – это формирование зависимости, цирроз печени, повышенный риск возникновения онкологии. Эксперты отмечают, что выводы исследований не призывают больше пить. На самом деле, результаты экспериментов показывают, что умеренная доза спиртного может помочь расслабиться и снизить уровень стресса, что положительно влияет на работу мозга и сердца.

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