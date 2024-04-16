Ученые и врачи рекомендуют заменить этой рыбой красное мясо, и вот почему

Ученые считают, что замена мяса этой рыбой будет способствовать сокращению болезней, связанных с неправильным питанием.

Согласно результатам исследования, опубликованным в The Guardian, замена красного мяса на кормовую рыбу – сельдь, сардина и анчоусы, способна спасти 750 тысяч жизней. Поскольку сельдь, сардина и анчоусы являются наиболее экологически чистыми и высокопитательными видами рыбы, обитающей в мировом океане.

В чем польза питания кормовой рыбой: исследование ученых

Команда японских и австралийских ученых провела исследования, привлекая данные из более чем 130 стран мира. Такой тип питания был бы очень полезен людям, живущим в странах с низким и средним уровнем дохода. Ибо больше всего смертей от сердечных приступов приходится именно на эти регионы.

Ученые предлагают ограничить потребление красного мяса и включить в свой рацион морепродукты. Поскольку они в несколько раз питательнее, содержат множество полезных веществ, которые предотвращают заболевания, связанные с питанием, в которое входит красное мясо.

Сельдь, сардина и анчоусы за счет содержания полиненасыщенных жирных кислот омега-3 снижают риск сердечных приступов. Также кормовая рыба богата витаминами группы В, К, Е и кальцием. Поэтому ученые смоделировали сценарий, показывающий, что к 2050 году можно будет спасти 750 тысяч жизней, если минимизировать употребление красного мяса и увеличить потребление кормовой рыбы.

Хотя исследователи признают, что полностью заменить красное мясо рыбой не удастся, однако увеличить ее употребление вполне возможно. Это сможет предотвратить заболевания сердца и сосудов у людей и спасти много жизней на планете.

Какая польза сельди, сардины и анчоусов для здоровья

Польза сардины. Врачи отмечают, что эту рыбу следует есть всем, кто хочет быстро похудеть, потому что это прекрасный источник низкокалорийного белка. Регулярное употребление этой рыбы способно помочь нарастить мышечную ткань, ускорить процессы пищеварения и стабилизировать уровень глюкозы в крови. Сардина содержит много омега-3, поэтому поддерживает здоровье сердца, активирует мозговую деятельность, повышает упругость кожи и сосудов.

Врачи отмечают, что эту рыбу следует есть всем, кто хочет быстро похудеть, потому что это прекрасный источник низкокалорийного белка. Регулярное употребление этой рыбы способно помочь нарастить мышечную ткань, ускорить процессы пищеварения и стабилизировать уровень глюкозы в крови. Сардина содержит много омега-3, поэтому поддерживает здоровье сердца, активирует мозговую деятельность, повышает упругость кожи и сосудов. Польза сельди. Это довольно жирный вид рыбы, однако богат белок, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В и D. Также сельдь содержит железо, фтор, фосфор и калий, поэтому крайне полезен для костной ткани. За счет употребления рыбы активизируется мыслительный процесс, улучшается работа мозга. Полиненасыщенные жирные кислоты, находящиеся в составе рыбы, прекрасно защищают от болезней сердца и сосудов. Также сельдь крайне полезна для беременных женщин, но ее нужно есть в умеренных количествах.

Это довольно жирный вид рыбы, однако богат белок, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В и D. Также сельдь содержит железо, фтор, фосфор и калий, поэтому крайне полезен для костной ткани. За счет употребления рыбы активизируется мыслительный процесс, улучшается работа мозга. Полиненасыщенные жирные кислоты, находящиеся в составе рыбы, прекрасно защищают от болезней сердца и сосудов. Также сельдь крайне полезна для беременных женщин, но ее нужно есть в умеренных количествах. Польза анчоусов. Витаминный и минеральный состав этой рыбы очень богат. Потому анчоусы полезны для всех систем организма. В составе рыбы кроме омега-3 содержится фтор, железо, калий, магний, селен, медь, цинк и фосфор. Регулярное употребление анчоусов полезно для сердца, кожи, мозга, костей и зубов. Также это прекрасная рыба для похудения, содержащая белок, витамины группы В, Е и К. Исследования ученых показывают, что анчоусы полезны для сердца, мозга, здоровья глаз и иммунитета. Также употребление рыбы способствует выведению токсинов и снижению "плохого" холестерина в крови.

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