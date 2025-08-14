Ученые нашли неожиданную причину бессонницы: ключ ко сну может быть в кишечнике

Бессонница / © Pixabay

Исследователи из Нанкинского медицинского университета (Китай) обнаружили возможную прямую связь между составом кишечной микрофлоры и риском развития бессонницы.

Результаты исследования, опубликованные в журнале General Psychiatry основываются на анализе данных более 386 тысяч человек с бессонницей и более 26 тысяч участников исследований микробиому. Ученые обнаружили 71 группу кишечных бактерий, из которых 14 повышают риск бессонницы (на 1–4%), а 8 – снижают (на 1–3%).

Руководитель исследования, Шанюнь Ши, подчеркивает, что влияние двустороннее: бессонница также изменяет баланс бактерий в кишечнике. В частности, уменьшается количество полезных одорибактерий, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы и снижают уровень воспаления. Их дефицит связан с воспалительными заболеваниями кишечника, ожирением и диабетом 2 типа.

По словам Ши, в будущем лечение бессонницы может включать в себя пробиотики, пребиотики или даже трансплантацию фекальной микробиоты. В то же время, исследование имеет ограничение — все участники были европейского происхождения, и не учитывались такие факторы, как диета или образ жизни, которые тоже влияют на микробиом.

По оценкам медиков, около трети британцев и американцев страдают бессонницей.

Что происходит с организмом при длительном недосыпании:

Через 24 часа без сна меняется гормональный баланс, увеличивается давление.

Во второй день ухудшается расщепление глюкозы, возникает тяга к сладкому, падает температура тела и ослабевает иммунитет.

У животных, лишенных сна более 30 дней, наблюдалась гипотермия, сильное ослабление иммунной системы и смерть.

Известные рекорды:

Дольше всего без сна — 11 дней и 25 минут (Ренди Гарднер, 1964 год), после чего у него появились проблемы с памятью, речью и галлюцинации.

Один из самых известных случаев — музыкальный преподаватель Майкл Корк, который из-за редкого наследственного заболевания бодрствовал около полугода и умер в 42 года.

