Ученые нашли опасную бактерию у енотов: чем она угрожает человеку

Енот / © УНІАН

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Милые и любознательные еноты, которые все больше привыкают к жизни рядом с людьми в городах и на фермах, оказались в центре внимания ученых из-за серьезной инфекционной угрозы. Исследователи заявили, что эти всеядные животные являются переносчиками новой бактерии Escherichia albertii. Этот патоген стал причиной нескольких масштабных вспышек острых пищевых отравлений у людей.

Об этом пишет Popsci.

Группа исследователей провела масштабное исследование диких енотов и водоемов в префектуре Осака на юге Японии. Этот регион известен высокой концентрацией этих скрытых всеядных животных. Специалисты обнаружили наличие опасной бактерии E. albertii в 77% проб воды из шести из восьми исследованных рек.

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Примечательно, что патоген фиксировали только в конце весны, летом и осенью. Все отрицательные пробы были собраны зимой и ранней весной, когда, как известно, численность зараженных енотов, естественно, снижается.

Кроме того, команда обнаружила E. albertii выше по течению от населенных пунктов и в источниках воды, расположенных очень далеко от жилых районов и парков отдыха. Поскольку речные бактерии обычно накапливаются ниже по течению, это еще раз подтверждает теорию о том, что причиной загрязнения водоемов являются дикие животные, а не жизнедеятельность людей.

На следующем этапе исследования ученые непосредственно изучили 122 диких енотов. Результаты оказались ошеломляющими: 56 процентов из них являются носителями бактерии.

Дальнейший анализ всего генома подтвердил наличие множества штаммов этого микроорганизма, многие из которых полностью совпадали с образцами, найденными в речной воде. Это свидетельствует о том, что опасная бактерия уже прочно обосновалась в местной экосистеме, а не возникла в результате одной случайной вспышки. В то же время обнаруженные штаммы оказались поразительно похожими на фиксирующие у больных людей. Инфекция способна вызвать у человека сильную диарею и рвоту, часто нуждающихся в срочной госпитализации.

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«Эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что данные варианты представляют потенциальную угрозу для общественного здоровья», — говорится в заявлении ветеринарного ученого.

Эксперты предупреждают: если бактерия E. albertii способна выживать длительное время как в реках, так и в дикой природе, это может значительно увеличить риск повторного заражения населения. В таких условиях отслеживать и локализовать будущие вспышки болезней будет значительно труднее.

Напомним, результаты исследования свидетельствуют, что микропластик способен накапливаться в иммунных клетках — макрофагах. Поскольку эти частицы не расщепляются, они засоряют клетки и мешают уничтожать вирусы и бактерии, что существенно ослабляет способность организма бороться с респираторными инфекциями.

Регулярное попадание микропластика из полистирола также приводит к уменьшению количества сперматозоидов у самцов мышей, а иммунологи предполагают, что перегруженные макрофаги пластиком могут дополнительно накапливаться в атеросклеротических бляшках, усиливая сужение сосудов.

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