Ученые нашли пользу в умеренном употреблении алкоголя — исследование

Исследователи говорят, что они, возможно, смогут объяснить, как умеренное употребление алкоголя приносит пользу сердцу, и его основной эффект не связан с изменениями в крови, как считали ученые, а от его действия на мозг.

Об этом пишет CNN.

Но поскольку алкоголь в любом количестве тоже повышает риск рака, исследователи говорят, что они не советуют людям употреблять его. Вместо этого понимание этого механизма может указать на более здоровые способы извлечь ту же пользу, например, с помощью физических упражнений или медитации.

Десятилетиями большие эпидемиологические исследования показывали, что люди, употребляющие умеренное количество алкоголя (менее одного напитка в день для женщин и одного-двух напитков в день для мужчин), имеют меньший риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты по сравнению с людьми, которые полностью воздерживаются от алкоголя, а также пьющими больше.

Однако ученым так и не удалось точно определить, почему это так. Похоже, что алкоголь повышает уровень "хорошего" холестерина, а у пьющих в крови снижается уровень липкого белка под названием фибриноген, что может уменьшить риск образования опасных тромбов. В небольших количествах алкоголь может повысить чувствительность к инсулину. Но это, кажется, не полностью объясняет пользу.

Так что бостонская команда кардиологов решила искать ответ в другом месте: в мозгу.

Доктор Ахмед Таваколь, старший автор исследования и содиректор Центра исследования сердечно-сосудистого имиджинга в Массачусетской общей больнице, заметил, что после того, как вы выпили небольшое количество алкоголя, перед тем, как почувствуете "веселое состояние", вы чувствуете расслабление.

"Если мы говорим о краткосрочном влиянии алкоголя, первой реакцией, которую люди испытывают, есть определенное снятие стресса", — сказал он.

Для этого исследования Таваколь и его команда проанализировали привычки потребления алкоголя тысяч людей, зарегистрированных в Биобанке Массачусетской общей больницы Brigham. Они обнаружили, что люди, употреблявшие от одного до 14 напитков в неделю, имели меньшие шансы на сердечный приступ или инсульт, чем те, кто употреблял менее одного напитка в неделю, даже после корректировки по генетическим, стилевым и другим факторам риска.

Кроме того, они проанализировали сканирование мозга сотен этих людей и обнаружили, что те, кто являлся сторонниками умеренного потребления алкоголя, имели сниженные реакции на стресс в амигдали — части мозга, обрабатывающей страх и угрозы, а также меньшее количество сердечных приступов и инсультов.

"Мы установили, что изменения в мозге у умеренно потребляющих алкоголь объясняют значительную долю защитного воздействия на сердце", — отметил Таваколь.

Преимущества были особенно заметны среди людей с историей тревоги.

"Алкоголь был вдвое эффективнее в уменьшении серьезных нежелательных сердечно-сосудистых заболеваний у лиц со стрессом и тревогой", — сказал Таваколь. "У большинства пациентов это составляло около 20%, а среди лиц с предварительной тревогой — снижение риска на 40%".

Таваколь изучает то, что называется стрессовой нейронной сетью, сосредоточенной вокруг части мозга, известной как амигдала. Когда амигдала находится в превышенном состоянии активности, она активирует симпатическую нервную систему, готовя организм к реакции "борьба или бегство".

Это приводит к повышению АД и увеличению воспаления. В процессе также активируются некоторые нейроны, которые побуждают костный мозг испускать больше прогрессивных воспалительных клеток.

Эндокринная система активируется и производит кортизол, сообщая организму сохранять жир, что увеличивает риск развития диабета и высокого артериального давления, а также адреналин, дополнительно повышающий артериальное давление. С течением времени эта цепь эффектов может увеличивать риск сердечных приступов и инсультов.

Сканирование мозга потребителей алкоголя в умеренных дозах показывало заметно меньшую активность в амигдале по сравнению с теми, кто не потребляет алкоголь или употребляет его в больших количествах, сообщил Таваколь.

Даже если они не употребляли пищу перед сканированием и в их организме не было алкоголя, это свидетельствует о том, что умеренный способ употребления алкоголя может иметь эффект даже после ухода от начальной "тряски".

Однако исследователи установили, что любое количество потребления алкоголя повышает риск возникновения раковых заболеваний, поэтому важно находить альтернативные методы уменьшения стресса.

"При том же количестве алкоголя, которое "защищает" от сердечно-сосудистых заболеваний, мы видим подобное увеличение риска рака, поэтому мы не предлагаем большое количество алкоголя для улучшения здоровья", — отметил Таваколь.

Он сказал, что два хороших варианта для замены легкого потребления алкоголя с целью снижения стресса – это медитация и физические упражнения. Также возможно, что когда-нибудь будут разработаны лекарства, которые смогут уменьшать влияние стресса на организм.

Некоторые эксперты, не участвовавшие в исследовании, критически относятся к его методам и сообщениям.

"В этой сложной работе пытаются разобраться, почему умеренное потребление алкоголя может связываться с меньшим риском сердечного приступа", — заявил Навид Саттар, профессор метаболической медицины в Университете Глазго.

"Проблема заключается в том, что мы знаем, что любое количество алкоголя связано с большим риском возникновения инсультов и сердечной недостаточности, а также увеличением риска рака и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", — заявил Саттар в своем обращении.

"Поэтому концентрация только на одном небольшом аспекте, даже если он правдив, создает неправильное впечатление, а тезис о лучшем сердечном здоровье при умеренном потреблении алкоголя удерживает старые мифы, от которых мы действительно должны отказаться".

Петра Мейер, профессор общественного здоровья в Университете Глазго, отметила, что исследование может показать только ассоциации. Оно не может доказать, что именно алкоголь является причиной того, что люди, умеренно потребляющие алкоголь, менее напряжены.

Ранее мы писали о том, что ученые объяснили, как употребление алкоголя ускоряет старение.

Читайте также: