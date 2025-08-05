Ученые нашли самый простой способ жить дольше – и это не спортзал

Ходьба / © Pixabay

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Американские ученые из университета Вандербильта выяснили, что даже 15 минут быстрой ходьбы в день могут снизить риск смерти, особенно от болезней сердца. И это даже эффективнее нескольких часов медленной прогулки.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

Что исследовали

В исследовании приняли участие около 80 тысяч взрослых из 12 штатов США. За их здоровьем наблюдали почти 17 лет.

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Результат поразил: те, кто ежедневно ходил быстро хотя бы 15 минут, имели на 20% меньший риск смерти. Особенно это касается сердечно-сосудистых заболеваний.

Что считалось «скорой ходьбой»

Речь не идет о медленной прогулке с собакой или по офису. Имеется в виду активное шествие — подъем по лестнице, темповая прогулка на тренировках или по делам.

«Польза оставалась значительной даже после учета других факторов образа жизни», — отметил эпидемиолог Уэй Чжэн.

Исследователи также отмечают: быстрая ходьба доступна почти каждому. Для этого не требуются тренажеры или абонемент в зал — достаточно сменить привычку, например, выйти из транспорта на остановку раньше или не пользоваться лифтом.

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Напомним, ранее мы писали о том, как регулярная ходьба может помочь вам похудеть и подтянуть тело и рассказывали о секрете метода 6-6-6.