Ученые нашли способ, как полностью вылечить последствия инсульта

Инсульт / © Associated Press

Реклама

Инсульт является одной из ведущих причин инвалидности в мире, приводя к серьезным и часто необратимым повреждениям мозга. Однако благодаря научным прорывам вскоре восстановление утраченных функций может стать реальной возможностью.

Об этом пишет Portaltele.

Исследовательские группы из разных стран сосредоточились на нейропластичности — уникальной способности мозга создавать новые связи между клетками, компенсируя поражение.

Реклама

Ученые рассматривают несколько ключевых направлений, которые могут привести к действительно эффективной терапии:

Стволовые клетки и биоинженерия: Стволовые клетки изучаются как средство восстановления поврежденных тканей и стимуляции регенерации нервных структур. Дополнительно, биоинженерные материалы могут служить каркасом для новых клеток, снабжая мозг необходимым питанием.

Наночастицы для таргетированной доставки: Исследуется возможность использования наночастиц для доставки лекарства непосредственно к пораженным участкам мозга. Это критически важно, поскольку позволяет обойти гематоэнцефалический барьер, ранее являвшийся основным препятствием для эффективного медикаментозного лечения.

Как стимулировать мозг

Кроме клеточных и фармакологических методов большое внимание уделяется физическому влиянию на нервные структуры.

Реклама

Электрическая и магнитная стимуляция мозга демонстрирует способность активно активизировать нейроны, значительно усиливая процессы обновления. Эти методы уже показали потенциал в улучшении координации движений и когнитивных функций у пациентов, перенесших инсульт.

Хотя большинство этих подходов находятся на стадии доклинических или ранних клинических испытаний, ученые настроены оптимистично. Они уверены, что сочетание этих передовых технологий может создать комплексную и высокоэффективную терапию, которая подарит шанс полноценного выздоровления миллионам людей.

Напомним, ранее мы объясняли причины ишемического инсульта, его симптомы, факторы риска, методы лечения и профилактики, а также особенности реагирования на это состояние.