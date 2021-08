Ученые нашли способ снизить риск заражения коронавирусом после контакта с больным

Пока лекарства от Covid-19 не изобрели, особый коктейль из антител станет отличной профилактикой коронавирусной инфекции, а также поможет выздороветь, если все же человек заразился.

Американские исследователи завершили клинические испытания по профилактике коронавирусной инфекции. Они изучили сочетание моноклональные антител, которые вырабатывают иммунные клетки организма, и выяснили, если их соединить в одном коктейле, риск заражения коронавирусом снизится почти на 70%. А заболевший человек выздоровеет на 14 дней раньше обычного.

Свое исследование ученые опубликовали в The New England Journal of Medicine.

Что сегодня известно о лечении COVID-19

Пока мы знаем, что от коронавируса защитит вакцина. Не на 100%. Прививка не дает полной защиты от вируса, что подтверждают в ВОЗ.

Даже если получить обе дозы вакцины и выждать положенное время, чтобы иммунитет максимально окреп, шанс подхватить коронавирус все равно есть. Особенно рискуют те, кто пренебрегает защитными мерами.

Однако, как показывают многочисленные исследования, если привитый человек заболевает COVID-19, инфекция у него протекает без каких-либо симптомов или в легкой форме.

А что с препаратами?

Лекарства от COVID-19 остаются малоэффективными. Пока можно устранить симптоматику с помощью соответствующей терапии. Такое лечение лишь помогает организму преодолеть последствия инфекции,

COVID пытались лечить перепрофилированными лекарствами — противовирусными препаратами, антималярийными средствам, но безуспешно.

Сейчас ученые разрабатывают лекарства, которые смогут атаковать вирус точечно. Они должны помешать инфекции попасть в клетку или размножаться в ней.

А препараты на основе моноклональных антител, которые могут заблокировать вирус еще на подходе к клетке, уже представили.

В клинических испытаниях коктейль из антител казиривимаба и имдевимаба на 70% снижал риск госпитализации или летальный случаи у больных коронавирусной инфекцией. В США эти средства одобрены для экстренного использования с 12 лет для профилактики заболеваемости COVID после контакта с зараженнымы людьми.

Как проходили исследования

Американская фармацевтическая компания Regeneron собрала команду исследователей, которые и провели клинические испытания коктейля моноклональных антител REGEN-COV (казиривимаб и имдевимаб).

Ученые пригласили для эксперимента пациентов, у которых был контакт с заразившимся коронавирусом в течение 96 часов, но ни антител на момент включения в исследование еще не регистрировалось, и ПЦР-тест на коронавирус был отрицательным.

Людей разделили на две группы: 753 человек получили REGEN-COV, а 752 человек — плацебо. Заболеваемость контролировали в течение месяца.

Симптомы коронавирусной инфекции проявились у 11 участников из группы препарата (1,5%) и у 59 человек из группы плацебо (7,8%).

Такие показатели соответствуют снижению относительно риска заболеть у участников, получивших моноклональные антитела, на 81,4% (p <0,001).

Если учесть также бессимптомную коронавирусную инфекцию, то всего коронавирус выявили у 36 участников из группы REGEN-COV (4,8%) и у 107 человек из группы плацебо (14,2%). Относительный риск заболеть при этом снижался до 66,4%

У пациентов с симптомами кронавирусной инфекции, которые ранее получили REGEN-COV для профилактики, болезнь длилась на две недели меньше, чем у тех, кто принимал плацебо.

Вывод сделали в The New England Journal of Medicine: коктейль из моноклональных антител казиривимаба и имдевимаба при применении в первые 96 часов после контакта с инфицированным снижает вероятность развития как инфекции с симптомами заболевания, так и бессимптомное течение.

Напомним, что вакцина от гриппа тоже снижает риск тяжелого течения коронавируса.

