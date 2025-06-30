Ученые нашли связь между употреблением кофе и продолжительностью жизни

Кофе / © Pixabay

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Любители кофе живут дольше, но только те, кто добавляет мало или совсем не добавляет сахара и насыщенных жиров в напиток.

Об этом пишет ScienceAlert

Идея о том, что кофе снижает риск преждевременной смерти, существует уже давно. Команда исследователей из Тифтского университета решила выяснить, влияет ли именно то, что мы добавляем в кофе, на этот эффект.

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«Лишь немногие исследования рассматривали, как добавки к кофе могут влиять на связь между его потреблением и риском смерти. Наше исследование одно из первых, которое количественно определяет, сколько именно сахара и насыщенных жиров добавляют», — говорит эпидемиолог Бинцзе Чжоу из Тифтского университета.

«Наши результаты согласуются с диетическими рекомендациями для американцев, которые советуют ограничивать добавленный сахар и насыщенные жиры».

Исследователи проанализировали данные 46 332 взрослых американцев в возрасте от 20 лет, собранные в правительственных опросах здоровья, за период в среднем 9-11 лет. За это время умерли 7 074 человека, их смерть сравнили с информацией о потреблении кофе. Было установлено, что у любителей кофе риск смерти от любых причин значительно ниже. Однако если в кофе добавлять много сахара и насыщенных жиров (например, в виде жирного молока или сливок), этот статистический эффект исчезал.

В целом, питье черного кофе или кофе с очень малым количеством сахара и жиров было связано со снижением риска преждевременной смерти на 14% по сравнению с теми, кто кофе не пил. Оптимальная доза — 2-3 чашки в день.

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Хотя исследователи учли такие факторы, как физическая активность, употребление алкоголя, возраст, пол и образование, исследование не доказывает причинно-следственной связи. Могут существовать и другие неизвестные факторы, влияющие и на потребление кофе, и на смертность.

Однако полученные данные демонстрируют сильную ассоциацию и совпадают с предыдущими исследованиями о пользе кофе для здоровья. Исследование также свидетельствует, что именно кофеин отвечает за положительный эффект, ведь у любителей декафинизированного кофе разницы в показателях смертности не было, а сахар, молоко и сливки могут ослаблять пользу.

«Полезные свойства кофе, вероятно, связаны с его биоактивными соединениями, но наши результаты свидетельствуют, что добавление сахара и насыщенных жиров может уменьшать эффект снижения смертности», — говорит Фанг Фанг Чжан из Тифтского университета.

Еще много аспектов кофе требуют исследования, в частности как различные компоненты напитка могут защищать от ранней смерти. Вероятно, на это влияет много факторов, в частности время потребления кофе, как показало исследование в начале года.

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Новое исследование особенно ценно тем, что отделяет сам кофе от того, что в него добавляют, в отличие от многих других, которые фокусируются только на одном из аспектов.

«Кофе — один из самых популярных напитков в мире, и почти половина взрослых американцев пьют по крайней мере одну чашку в день, поэтому важно понимать, что это означает для здоровья», — заключает Чжан.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили новую пользу кофе для организма