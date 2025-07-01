Ученые нашли в популярной специи вещество, останавливающее рост раковых клеток

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Ученые из Лестерского университета заявили, что добавление куркумы в ежедневный рацион может помочь предотвратить рак кишечника.

Об этом пишет Daily Mail.

Главное вещество в куркуме — куркумин, который дает ей яркий оранжевый цвет. Именно куркумин способен останавливать рост раковых клеток на ранних стадиях.

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В лабораторных опытах куркумин блокировал работу белка, который помогает раковым клеткам размножаться и образовывать опухоли. Результаты показали, что куркумин останавливает размножение опасных клеток и делает их менее активными. Исследования подтвердили, что куркумин может помочь остановить развитие и повторное появление опухолей.

Ученые также провели эксперименты на мышах, где куркумин замедлял рост опухолей и продлевал жизнь животным. Чтобы получить такое количество куркумина, которое использовали в опытах, человеку нужно принимать от 1,5 до 2 граммов куркумина в день.

В обычной куркуме куркумина около 2-5%, поэтому для получения такой дозы пришлось бы съедать очень много специи. Именно поэтому чаще всего используют специальные добавки с куркумином.

Куркума — это популярная специя, которую часто используют в индийской и азиатской кухнях. Она давно известна своими полезными свойствами.

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Кроме борьбы с раком, куркума помогает уменьшать боль, например, при артрите.

Организация Cancer Research UK также считает, что куркумин имеет большой потенциал, но пока что требуется больше исследований, чтобы подтвердить его эффективность и определить правильные дозы.

Каждый год в Великобритании около 44 тысяч человек узнают о раке кишечника, и около 17 тысяч умирают от него. Эта болезнь все чаще встречается у молодых людей — даже в 20-40 лет. Основные причины — плохое питание, ожирение, много обработанного мяса и мало клетчатки.

Также исследователи обнаружили связь между раком кишечника и бактерией E. coli, которая попадает в организм через недоваренное мясо или загрязненные овощи.

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Напомним, ранее мы писали о том, в чем заключается польза куркумы для здоровья и какие риски могут возникнуть при ее использовании.