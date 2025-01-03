Категория
Здоровье
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ученые нашли важнейший витамин для пожилых людей

Ученые нашли важнейший витамин для пожилых людей

Какой самый главный витамин для пожилых людей / Фото: Freepik

Результаты исследования показали, что способность двигаться и решать бытовые вопросы связана с витамином К1.

В журнале "Journal of Gerontology: Medical Sciences" недавно были опубликованы результаты эксперимента, который проводила группа американских специалистов по питанию и старению.

В ходе исследования были проанализированы данные 1300 человек в возрасте от 70 до 79 лет. Ученые выяснили, что от уровня витамина К1 в крови зависит возможность нормально передвигаться. Если у человека зрелого возраста мало этого витамина в крови, то он не может передвигаться самостоятельно.

Например, те участники эксперимента, у которых уровень витамина К1 был меньше, имели уровень нормы ограничения мобильности в полтора раза выше, чем у тех, кто имел нормальный уровень витамина. Такое соотношение было одинаковым как для женщин, так и для мужчин.

Чтобы нормализовать уровень витамина К1 в организме, врачи рекомендуют есть следующие продукты:

  • капусту разных видов;
  • шпинат;
  • латук;
  • киви;
  • авокадо;
  • бананы;
  • петрушку;
  • зеленый чай.

Читайте также:

Ученые открыли новую группу крови: что известно

Ни в коем случае не пейте кофе и чай из таких чашек, и вот почему

Какой способ приготовления кофе наиболее вреден: он очень быстро "сажает" сердце

Похожие темы:

Следующая публикация