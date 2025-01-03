Ученые нашли важнейший витамин для пожилых людей

В журнале "Journal of Gerontology: Medical Sciences" недавно были опубликованы результаты эксперимента, который проводила группа американских специалистов по питанию и старению.

В ходе исследования были проанализированы данные 1300 человек в возрасте от 70 до 79 лет. Ученые выяснили, что от уровня витамина К1 в крови зависит возможность нормально передвигаться. Если у человека зрелого возраста мало этого витамина в крови, то он не может передвигаться самостоятельно.

Например, те участники эксперимента, у которых уровень витамина К1 был меньше, имели уровень нормы ограничения мобильности в полтора раза выше, чем у тех, кто имел нормальный уровень витамина. Такое соотношение было одинаковым как для женщин, так и для мужчин.

Чтобы нормализовать уровень витамина К1 в организме, врачи рекомендуют есть следующие продукты:

капусту разных видов;

шпинат;

латук;

киви;

авокадо;

бананы;

петрушку;

зеленый чай.

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