Ученые нашли вкусный способ снизить "плохой" холестерин

Пекан

Реклама

Употребление пеканов ежедневно может помочь снизить уровень холестерина и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Об этом сообщило издание earth.com.

Добровольцев разделили на две группы: одна сохраняла привычный режим питания, другая заменила перекусы (в частности, чипсы и печенье) на сырые несоленые пеканы — до 57 граммов в день (это примерно 30-35 половинок орехов). Уже через 12 недель у второй группы уровень ЛПНП («плохого» холестерина) снизился на 7 мг/дл, а уровень триглицеридов — на 16 мг/дл. У контрольной группы таких изменений не наблюдалось.

Реклама

Кроме того, общий уровень холестерина снизился более чем на 8 мг/дл. Существенных изменений артериального давления или жесткости сосудов не зафиксировали, что указывает на прямое влияние пеканов на липидный обмен.

Пеканы содержат около 12 граммов мононенасыщенных жиров в каждой порции, а также магний и полифенолы. Как объяснил кардиолог Техасского института сердца Мэтью Сегар, эти орехи подавляют временные всплески триглицеридов после еды — фактор, который со временем может повышать риск сердечных заболеваний.

Основная жирная кислота в пеканах — олеиновая, такая же, как в оливковом масле. Она помогает снижать образование липопротеинов очень низкой плотности в печени, что уменьшает количество предшественников ЛПНП.

Участники исследования, которые потребляли пеканы, также улучшили качество своего питания. Индекс здорового рациона вырос на 9 пунктов, возросло потребление клетчатки на 3 грамма в день, а количество добавленного сахара — наоборот, уменьшилось.

Реклама

Диетолог Мишель Рутенштейн отмечает, что эллаговая кислота в пеканах уменьшает воспаление, а флавоноиды улучшают функцию сосудов, что способствует лучшему кровообращению.

Исследования показывают, что регулярное употребление орехов — пять и более порций в неделю — может снизить риск сердечно-сосудистых болезней на 13%.

Несмотря на пользу, стоит помнить: пеканы — высококалорийные. 57 граммов содержат около 390 ккал. Участники исследования в среднем набрали 0,7 кг, хотя орехи способствуют ощущению сытости, что уменьшает риск переедания.

Пеканы не рекомендуют людям с аллергией на орехи. Также важно учитывать их энергетическую ценность при соблюдении диет с ограничением калорий.

Реклама

Хотя пеканы не заменяют лекарственные средства, включая статины, они могут стать вкусным и полезным дополнением к рациону, направленному на поддержание здоровья сердца.

Напомним, врач рассказал, в чем преимущества японской диеты для здоровья, почему она может продлить жизнь украинцам.