Ученые назвали 3 продукта, которые ухудшают память: их нельзя есть людям за 50

Регулярное употребление такой пищи приведет к ухудшению когнитивных функций уже через месяц, поэтому эти продукты следует исключить из рациона.
Ученые прогнозируют, что случаев заболевания деменцией и болезнью Альцгеймера в будущем будет становиться больше. На растущие показатели оказывает влияние не столько стиль жизни современных людей, как питание. Ученые провели ряд исследований по теме ухудшения памяти и обнаружили, что некоторые продукты негативно влияют на когнитивную функцию. Более того, такая пища входит в повседневный рацион многих жителей нашей планеты. Рассказываем, какие группы продуктов лучше не употреблять, потому что они влияют на потерю памяти и провоцируют деменцию и болезни Альцгеймера.
Какие продукты следует исключить из рациона, потому что они являются причиной потери памяти
- Попкорн. Ученые обнаружили, что это один из самых опасных продуктов, а его любят как дети, так и взрослые. Особенно вредным ученые считают химическое вещество, которое содержится в попкорне – диацетил. Он был обнаружен во время исследования еще в 2012 году, это опасное соединение не только плохо влияет на работу мозга, но и может спровоцировать респираторные заболевания и болезнь легких.
- Плавленый сыр. Ученые считают, что подвергающиеся глубокой обработке молочные продукты негативно влияют на работу мозга, ухудшая память и аналитические способности. К примеру, все виды плавленого сыра могут образовывать налет в мозгу, что приводит к ухудшению когнитивных функций, особенно у людей за 50. Пагубные последствия употребления обработанных молочных продуктов могут быть заметны уже через четыре недели. Наиболее опасным для работы мозга учёные считают именно плавленый сыр
- Мука. Отрицательно влияют на память не только пирожные и хлеб, в зоне риска находятся также макаронные изделия. Ведь такие продукты вызывают воспаление в организме, которое является признаком появления нейродегенеративных заболеваний. Воспаление может спровоцировать образование бляшек в головном мозге, что приводит к медленной дегенерации когнитивных функций и потере памяти. Поэтому ученые рекомендуют заменить продукты из белой муки цельнозерновыми изделиями.
Какие продукты нужно употреблять после 50 для улучшения памяти
Врачи и ученые рекомендуют обязательно включать в свой рацион пищу, содержащую полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Такая еда сможет противодействовать воспалительным эффектам обработанных продуктов. Это может быть жирная рыба, орехи, семечки, оливковое масло и огромное количество зелени. Такие продукты будут предотвращать образование белковых бляшек в мозге, которые провоцируют нейродегеративные заболевания, улучшать память и когнитивные функции.
Ученые также призывают после 50 поддерживать физическую и умственную активность, контролировать уровень холестерина в крови и АД. Людям за пятьдесят не стоит курить, употреблять алкоголь в чрезмерных количествах, потому что это может привести к ухудшению работы мозга, которая с возрастом и так замедляется.
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