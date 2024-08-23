Ученые назвали 3 продукта, которые ухудшают память: их нельзя есть людям за 50

Регулярное употребление такой пищи приведет к ухудшению когнитивных функций уже через месяц, поэтому эти продукты следует исключить из рациона.

Ученые прогнозируют, что случаев заболевания деменцией и болезнью Альцгеймера в будущем будет становиться больше. На растущие показатели оказывает влияние не столько стиль жизни современных людей, как питание. Ученые провели ряд исследований по теме ухудшения памяти и обнаружили, что некоторые продукты негативно влияют на когнитивную функцию. Более того, такая пища входит в повседневный рацион многих жителей нашей планеты. Рассказываем, какие группы продуктов лучше не употреблять, потому что они влияют на потерю памяти и провоцируют деменцию и болезни Альцгеймера.

Какие продукты следует исключить из рациона, потому что они являются причиной потери памяти

Попкорн. Ученые обнаружили, что это один из самых опасных продуктов, а его любят как дети, так и взрослые. Особенно вредным ученые считают химическое вещество, которое содержится в попкорне – диацетил. Он был обнаружен во время исследования еще в 2012 году, это опасное соединение не только плохо влияет на работу мозга, но и может спровоцировать респираторные заболевания и болезнь легких.

Ученые обнаружили, что это один из самых опасных продуктов, а его любят как дети, так и взрослые. Особенно вредным ученые считают химическое вещество, которое содержится в попкорне – диацетил. Он был обнаружен во время исследования еще в 2012 году, это опасное соединение не только плохо влияет на работу мозга, но и может спровоцировать респираторные заболевания и болезнь легких. Плавленый сыр. Ученые считают, что подвергающиеся глубокой обработке молочные продукты негативно влияют на работу мозга, ухудшая память и аналитические способности. К примеру, все виды плавленого сыра могут образовывать налет в мозгу, что приводит к ухудшению когнитивных функций, особенно у людей за 50. Пагубные последствия употребления обработанных молочных продуктов могут быть заметны уже через четыре недели. Наиболее опасным для работы мозга учёные считают именно плавленый сыр

Ученые считают, что подвергающиеся глубокой обработке молочные продукты негативно влияют на работу мозга, ухудшая память и аналитические способности. К примеру, все виды плавленого сыра могут образовывать налет в мозгу, что приводит к ухудшению когнитивных функций, особенно у людей за 50. Пагубные последствия употребления обработанных молочных продуктов могут быть заметны уже через четыре недели. Наиболее опасным для работы мозга учёные считают именно плавленый сыр Мука. Отрицательно влияют на память не только пирожные и хлеб, в зоне риска находятся также макаронные изделия. Ведь такие продукты вызывают воспаление в организме, которое является признаком появления нейродегенеративных заболеваний. Воспаление может спровоцировать образование бляшек в головном мозге, что приводит к медленной дегенерации когнитивных функций и потере памяти. Поэтому ученые рекомендуют заменить продукты из белой муки цельнозерновыми изделиями.

Какие продукты нужно употреблять после 50 для улучшения памяти

Врачи и ученые рекомендуют обязательно включать в свой рацион пищу, содержащую полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Такая еда сможет противодействовать воспалительным эффектам обработанных продуктов. Это может быть жирная рыба, орехи, семечки, оливковое масло и огромное количество зелени. Такие продукты будут предотвращать образование белковых бляшек в мозге, которые провоцируют нейродегеративные заболевания, улучшать память и когнитивные функции.

Ученые также призывают после 50 поддерживать физическую и умственную активность, контролировать уровень холестерина в крови и АД. Людям за пятьдесят не стоит курить, употреблять алкоголь в чрезмерных количествах, потому что это может привести к ухудшению работы мозга, которая с возрастом и так замедляется.

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