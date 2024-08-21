Ученые назвали 4 витамина, которые продлевают жизнь: в каких продуктах содержится больше всего

Правильное питание, здоровый образ жизни и умеренные физические нагрузки – ключевые условия для долголетия. Однако существуют витамины, также влияющие на продолжительность нашей жизни. Ученые назвали их виды и продукты, где этих витаминов содержится больше всего. Рассказываем, какие витамины способствуют долголетию, что нужно есть, чтобы жить долго.

4 витамина, которые продлевают жизнь: в каких продуктах содержатся

Витамин К. Ученые рекомендуют добавить продукты с витамином К в свой ежедневный рацион, чтобы прожить долгую и активную жизнь. Исследования показали, что этот витамин помогает активироваться белкам, которые нивелируют старческие заболевания. Также витамин К предотвращает ломкость артерий и болезни сердца, улучшает память и когнитивные функции, снижает риск заболевания раком. Больше всего этого витамина содержится в зеленых листовых овощах, бобовых, шпинате, капусте, томатах и листьях крапивы. Также витамин К содержится в черносливе, винограде, киви, инжире и авокадо.

Ученые рекомендуют добавить продукты с витамином К в свой ежедневный рацион, чтобы прожить долгую и активную жизнь. Исследования показали, что этот витамин помогает активироваться белкам, которые нивелируют старческие заболевания. Также витамин К предотвращает ломкость артерий и болезни сердца, улучшает память и когнитивные функции, снижает риск заболевания раком. Больше всего этого витамина содержится в зеленых листовых овощах, бобовых, шпинате, капусте, томатах и листьях крапивы. Также витамин К содержится в черносливе, винограде, киви, инжире и авокадо. Витамин С – мощный антиоксидант, убивающий раковые клетки и укрепляющий иммунитет. Этот витамин играет важную роль в укреплении костной ткани, заживлении ран и поддержании здоровья десен. Больше всего витамина С содержится в шиповнике, красном болгарском перце, петрушке, смородине, брюссельской капусте, клубнике, апельсине, лимоне, киви и шпинате.

– мощный антиоксидант, убивающий раковые клетки и укрепляющий иммунитет. Этот витамин играет важную роль в укреплении костной ткани, заживлении ран и поддержании здоровья десен. Больше всего витамина С содержится в шиповнике, красном болгарском перце, петрушке, смородине, брюссельской капусте, клубнике, апельсине, лимоне, киви и шпинате. Витамин D. С возрастом иммунная система начинает ослабевать, а витамин D способен ее поддерживать. Также он играет ключевую роль в усвоении кальция, укрепляющего плотность костной ткани, которая после 50 лет теряет свою прочность и становится более хрупкой. Еще витамин D поддерживает мышечный метаболизм, предотвращая нарастание на теле излишней жировой ткани. Больше всего его содержится в следующих продуктах: рыбьем жире, печени трески, сельди, семге, скумбрии, куриных желтках, молоке и сливочном масле, твердом сыре и красной икре.

С возрастом иммунная система начинает ослабевать, а витамин D способен ее поддерживать. Также он играет ключевую роль в усвоении кальция, укрепляющего плотность костной ткани, которая после 50 лет теряет свою прочность и становится более хрупкой. Еще витамин D поддерживает мышечный метаболизм, предотвращая нарастание на теле излишней жировой ткани. Больше всего его содержится в следующих продуктах: рыбьем жире, печени трески, сельди, семге, скумбрии, куриных желтках, молоке и сливочном масле, твердом сыре и красной икре. Витамин А очень полезен для кожи, потэому производители косметики включают его в средства для омоложения. Кроме того, он положительно влияет на когнитивные функции, активирует работу мозга, особенно те части, которые отвечают за память и усвоение информации. Больше всего витамина А содержит говяжья печень, печень трески, сырая морковь, курага, сливочное масло, слоеные зеленые овощи, зелень, сыр, сливки, яйца, сметана, болгарский красный перец и сырая тыква.

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