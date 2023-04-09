Ученые назвали 5 основных причин развития сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность опасна не только для пожилых людей.

Об этом пишет SELF.

По данным исследователей, сердечная недостаточность действительно встречается чаще у людей старше 65 лет. Однако статистика также свидетельствует о том, что с 2012 по 2019 годы смертность от сердечной недостаточности среди молодых людей в возрасте от 16 до 44 лет существенно увеличилась.

Основными симптомами сердечной недостаточности считаются:

Отдышка

Учащенное сердцебиение

Отек конечностей

Усталость

Исследователи отмечают, что сердечная недостаточность у людей младшего возраста может возникать по ряду причин, таких как наследственные заболевания сердца или проблемы с сердечным ритмом. Кроме того, на развитие синдрома могут повлиять другие факторы, например, семейная история сердечной недостаточности, рацион, употребление психоактивных веществ, вирусные инфекции и некоторые хронические заболевания.

Ученые назвали 5 наиболее распространенных причин сердечной недостаточности среди молодых людей:

Врожденный порок сердца

Генетическая или семейная кардиомиопатия. Это семейное наследственное заболевание, которое характеризуется увеличенным, слабым или утолщенным сердцем и может привести к сердечной недостаточности в младшем возрасте.

Перипартальная кардиомиопатия

Употребление психоактивных веществ

Аритмия

Сердечная недостаточность – это снижение работоспособности сердца и их возможности обеспечивать полноценное кровоснабжение организма. В результате разные органы недополучают достаточное количество кислорода и питательных веществ. Согласно статистическим данным, в мире от сердечной недостаточности страдает более 25 млн человек. Большинство из них – это пожилые пациенты, но последние десятилетия болезнь все чаще обнаруживают и у молодых людей.

Чай для урегулирования давления: какие травы упреждают сердечные заболевания

Читайте также: