Ученые назвали 5 основных причин развития сердечной недостаточности

На начальных стадиях сердечная недостаточность развивается почти бессимптомно.
Сердечная недостаточность опасна не только для пожилых людей.
Об этом пишет SELF.
По данным исследователей, сердечная недостаточность действительно встречается чаще у людей старше 65 лет. Однако статистика также свидетельствует о том, что с 2012 по 2019 годы смертность от сердечной недостаточности среди молодых людей в возрасте от 16 до 44 лет существенно увеличилась.
Основными симптомами сердечной недостаточности считаются:
- Отдышка
- Учащенное сердцебиение
- Отек конечностей
- Усталость
Исследователи отмечают, что сердечная недостаточность у людей младшего возраста может возникать по ряду причин, таких как наследственные заболевания сердца или проблемы с сердечным ритмом. Кроме того, на развитие синдрома могут повлиять другие факторы, например, семейная история сердечной недостаточности, рацион, употребление психоактивных веществ, вирусные инфекции и некоторые хронические заболевания.
Ученые назвали 5 наиболее распространенных причин сердечной недостаточности среди молодых людей:
- Врожденный порок сердца
- Генетическая или семейная кардиомиопатия. Это семейное наследственное заболевание, которое характеризуется увеличенным, слабым или утолщенным сердцем и может привести к сердечной недостаточности в младшем возрасте.
- Перипартальная кардиомиопатия
- Употребление психоактивных веществ
- Аритмия
Сердечная недостаточность – это снижение работоспособности сердца и их возможности обеспечивать полноценное кровоснабжение организма. В результате разные органы недополучают достаточное количество кислорода и питательных веществ. Согласно статистическим данным, в мире от сердечной недостаточности страдает более 25 млн человек. Большинство из них – это пожилые пациенты, но последние десятилетия болезнь все чаще обнаруживают и у молодых людей.
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