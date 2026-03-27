Ученые назвали диету, которая "тормозит" старение мозга более чем на 2 года

Мозг / © Pexels

Реклама

Международная группа ученых обнаружила, что соблюдение диеты MIND связано с уменьшением темпов старения мозга. В частности, у людей, чей рацион больше всего соответствовал этой модели питания, изменения в мозге соответствовали замедлению старения примерно на 2,5 года.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Исследование охватило 1647 взрослых среднего и старшего возраста. За ними наблюдали в среднем около 12 лет, анализируя пищевые привычки по самоотчетам и данные МРТ мозга.

Реклама

Результаты показали: чем ближе рацион участников был к принципам диеты MIND, тем меньше была потеря мозговой ткани со временем. Наиболее заметный эффект касался серого вещества — именно оно отвечает за мышление, память и принятие решений. Также у таких людей фиксировали меньшее увеличение желудочков мозга, что считается маркером его атрофии.

Авторы исследования объясняют, что продукты, рекомендованные диетой MIND — в частности ягоды и источники качественного белка, например, птица — могут уменьшать оксидативный стресс и защищать нейроны. При этом жареная пища с высоким содержанием трансжиров может способствовать воспалению и повреждению сосудов.

Диета MIND сочетает элементы средиземноморского питания и подходов DASH, которые направлены на снижение артериального давления. Основу рациона составляют овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, рыба и ограниченное количество красного мяса.

В то же время исследователи отмечают: полученные данные не доказывают прямой причинно-следственной связи. Хотя при анализе учитывали возраст и уровень образования участников, другие факторы — в частности сон или генетика — не были включены.

Реклама

Также в результатах обнаружили неожиданные детали: потребление цельнозерновых продуктов связали с быстрым уменьшением серого вещества, тогда как большее количество сыра, наоборот, ассоциировалось с медленным ухудшением состояния мозга, несмотря на то, что диета MIND рекомендует ограничивать этот продукт.

Ученые отмечают, что результаты подтверждают тесную связь между питанием и здоровьем мозга. Они призывают к дальнейшим долговременным исследованиям, которые помогут лучше понять влияние различных диетических моделей на риски нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера и Паркинсона.

