Ученые назвали добавку, которая может замедлить старение на три года

Витамин Д / © pixabay.com

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Гарвардские ученые обнаружили, что ежедневное употребление витамина D3 может значительно замедлить процесс старения, потенциально «вернув» его биологически на почти три года.

Об этом сообщило издание Dailymail.

Исследование длилось два года и охватило 1031 взрослого. Участники ежедневно принимали либо 2000 международных единиц (МЕ) витамина D, либо плацебо. Ключевым показателем старения, который измеряли ученые, была длина теломер в лейкоцитах (LTL). Теломеры — это защитные «колпачки» на концах наших хромосом, которые сокращаются с возрастом. Более длинные теломеры, как известно, ассоциируются с большей продолжительностью жизни.

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Результаты были поразительными:

В группе, которая принимала витамин D, сокращение теломер было значительно меньше — лишь на 5% за первые два года и на дополнительные 2% за следующие два года.

Зато в группе плацебо теломеры сократились на 12% за первые два года и на 16% за следующие два.

Такая разница эквивалентна замедлению биологического старения на три года. Ученые предполагают, что витамин D может влиять на теломеры двумя основными путями:

Повышение уровня теломеразы: Витамин D может стимулировать выработку теломеразы — фермента, отвечающего за удлинение теломер.

Уменьшение оксидативного стресса: Витамин D помогает снизить оксидативный стресс, который повреждает ДНК и приводит к сокращению теломер.

Важно помнить, что участники принимали 2000 МЕ витамина D ежедневно. Это втрое превышает текущую рекомендуемую дозу (600-800 МЕ). Несмотря на то, что 2000 МЕ все еще считается безопасной дозой (максимальная суточная доза составляет 4000 МЕ), эксперты предостерегают от самовольного превышения рекомендуемых доз витамина D.

Чрезмерное употребление витамина D может привести к накоплению кальция в крови, что может вызвать ряд неприятных симптомов, таких как тошнота, рвота, запор, обезвоживание, боль в костях и даже образование камней в почках.

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«Существовало несколько ограничений, в частности отсутствие разнообразия в размере выборки, поскольку большинство участников были белыми», — отметили в издании.

Напомним, эксперты по долголетию выделили 5 важных признаков правильного старения.