Ученые назвали два продукта, употребление которых поможет омолодиться на 15-20 лет

Даже косметические процедуры не смогут остановить процессы старения, а эти продукты, как убеждают ученые, отлично справятся с этой задачей.

Рассказываем, что нужно добавить в свой рацион, чтобы даже в 60 лет выглядеть на 40.

Какие продукты омолаживают на 20 лет: объяснение ученых

Костный бульон содержит множество полезных витаминов и минералов, которые вместе дают омолаживающий эффект лет на 15. Он содержит магний, кальций, фосфор и витамины группы В, но важнейшим омолаживающим компонентом бульона считается натуральный коллаген. Это белковое соединение, поддерживающее тонус и эластичность кожи, защищая его от преждевременного старения и появления изломов. Еще этот белок улучшает состояние соединительной ткани, делает кости более крепкими, защищая от вымывания кальция. Чтобы приготовить полезный и вкусный куриный бульон, кости нужно варить не менее двух часов. Если кости говяжьи, то их рекомендуется варить от 6 до 12 часов.

содержит множество полезных витаминов и минералов, которые вместе дают омолаживающий эффект лет на 15. Он содержит магний, кальций, фосфор и витамины группы В, но важнейшим омолаживающим компонентом бульона считается натуральный коллаген. Это белковое соединение, поддерживающее тонус и эластичность кожи, защищая его от преждевременного старения и появления изломов. Еще этот белок улучшает состояние соединительной ткани, делает кости более крепкими, защищая от вымывания кальция. Чтобы приготовить полезный и вкусный куриный бульон, кости нужно варить не менее двух часов. Если кости говяжьи, то их рекомендуется варить от 6 до 12 часов. Шиповник – это лидер по содержанию витамина С, способствующий синтезу коллагена и эластина в организме человека. Так что если регулярно употреблять шиповник, можно омолодиться лет на 15-20. Витамин С также эффективно борется со свободными радикалами, провоцирующими преждевременное старение. Шиповник содержит мощную часть витамина А, который помогает разгонять метаболизм, улучшает зрение и омолаживает кожу. А витамин Е, содержащийся в ягоде, способствует замедлению процессов старения, ускоряя регенеративные процессы в тканях и повышает тонус мышц. Ученые говорят, что все микроэлементы и витамины в шиповнике находятся в легкодоступной для усвоения организмом форме. Поэтому эту ягоду можно назвать настоящим суперфудом для здоровья, молодости и красоты.

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