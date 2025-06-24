Ученые назвали два простых способа снижения веса без диет и тренировок

Завтрак / © Unsplash

Реклама

Соблюдение определенного режима питания может способствовать снижению веса даже без строгих диет.

Об этом сообщило издание earth.com.

В течение пяти лет команда из Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal) под руководством Лусианы Понс-Муццо наблюдала за более 7000 участниками среднего возраста. В исследовании учитывали время приема пищи, уровень физической активности, привычки сна и общее состояние здоровья.

Реклама

Ученые установили, что люди, которые завтракали до 8:30 утра и воздерживались от еды не менее 12 часов после ужина, имели самый низкий долгосрочный индекс массы тела (ИМТ). Каждый час задержки завтрака — повышал ИМТ примерно на 0,3 кг/м². Такое же влияние имел и длительный ночной пост.

Это исследование относится к направлению хрононутрициологии — науки, изучающей, как время приема пищи влияет на метаболизм. Результаты подтверждают: важен не только состав пищи, но и то, когда именно она употребляется. В частности, раннее питание согласуется с биологическими циркадными ритмами: утром тело лучше усваивает глюкозу и активнее сжигает энергию.

Предыдущие исследования также свидетельствуют об эффективности раннего приема пищи. Обзор 54 научных работ в 2024 году показал, что ограничение во времени, особенно в первой половине дня, приводит к умеренному, но стабильному снижению веса.

Исследование испанских ученых выявило, что женщины имели более низкий ИМТ, чем мужчины, но общая закономерность сохранялась в обеих группах. Самый высокий ИМТ был у мужчин, которые откладывали завтрак до 14:00, имели менее здоровый образ жизни — курили, употребляли алкоголь и мало двигались.

Реклама

В среднем этот метод способствовал снижению веса на 3-4% от первоначальной массы за 2-3 месяца.

Участники, которые ужинали рано (около 18:00) и завтракали около 7:00, естественно выдерживали 13-часовое ночное голодание. Такой распорядок оказался достаточно гибким, чтобы вписываться в привычный график, и при этом способствовал метаболическому здоровью.

Ученые предостерегают, что полный отказ от завтрака не является полезным. Зато кратковременный ночной пост (12-13 часов) может быть эффективным и безопасным для большинства людей. Но для лиц с диабетом, сменным рабочим графиком или хроническими болезнями стоит сначала проконсультироваться с врачом.

Исследование не является окончательным доказательством, и ученые призывают ждать дальнейших клинических подтверждений. Но уже сейчас соблюдение двух простых привычек — ранний завтрак и достаточно длительный ночной пост — выглядит как доступный и безопасный шаг к уменьшению веса.

Реклама

Ранее мы сообщали, какие сладости можно есть во время похудения.