Ученые назвали ежедневную привычку, ухудшающую работу сердца

Ученые из США попытались выяснить, как правильно спать, чтобы быть здоровым. Читайте в материале ТСН.ua о последних исследованиях в этой области.

На сайте Pharmacy Times сообщается, что отсутствие регулярного ночного отдыха плохо влияет на работу сердца, а также может стать причиной возникновения атеросклероза. Автором исследования выступила Келси Фулл, доцент отделения эпидемиологии в Вандербильте, которая отметила, что это впервые ученые смогли доказать связь между атеросклерозом и недостаточной продолжительностью сна.

В исследовании приняли участие две тысячи пациентов в возрасте от 45 до 84 лет, не имевших ни одного сердечно-сосудистого заболевания. Все они носили специальные наручные устройства, которые определяли продолжительность бодрствования и сна. Также пациенты заполняли дневники и приняли участие в одном ночном исследовании, в ходе которого ученые измеряли фазы сна, дыхания, частоту сердечных сокращений, время пробуждения и засыпания.

Благодаря исследованию было обнаружено, что люди с нерегулярной продолжительностью сна обладают большей склонностью к развитию атеросклероза (образование на стенках артерий бляшек). В свою очередь болезнь приводит к сужению артерий, блокируется приток крови, питательных веществ и кислорода в органы.

Если разница в продолжительности сна составляет более двух часов в неделю, на 12% увеличивается вероятность образования у человека каротидных бляшек. Также увеличивается и вероятность сужения периферических артерий.

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