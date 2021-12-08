Ученые назвали группу людей, которые умирают от COVID-19 чаще других

Ученые назвали группу людей, которые умирают от COVID-19 чаще других

Психические расстройства оказались опасными при COVID-19, выяснили специалисты.

Ученые Манчестерского университета в Великобритании выяснили, что люди с психическими расстройствами, например, с шизофренией в пять раз чаще умирают от коронавируса и втрое чаще попадают в больницу из-за COVID-19.

Об этом говорится в журнале Molecular Psychiatry.

Исследователи проанализировали данные 1925 человек, страдающих шизофренией или другими психотическими расстройствами, 1483 пациентов с биполярным расстройством и 41 448 человек с депрессивным расстройством.

В ходе исследования 16 282 человек получили положительный результат тестов на COVID-19, 2885 были госпитализированы и 1081 умерли.

Выяснилось, что для людей с психотическими расстройствами опасность умереть от COVID-19 была в 4,84 раза выше, чем для людей без тяжелых психических заболеваний.

Риск смерти от COVID-19 был на 3,76 выше у людей с биполярным расстройством и на 1,99 выше у людей с депрессивным расстройством. Среди людей с COVID-19 и психотическими или биполярными расстройствами доля госпитализаций составила 35,8 и 37,3% соответственно по сравнению с 16,6% среди людей без тяжелых психических заболеваний.

Среди пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы, более половины людей с психотическими расстройствами – 52,6% – умерли по сравнению с 37,5% среди тех, у кого не было серьезных психических заболеваний.

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