Ученые назвали "идеальную дозу" кофе для психики

Кофе

Две-три чашки кофе в день могут быть полезны для психического здоровья, прежде всего у мужчин. В то же время употребление пяти и более чашек в день связано с более высоким риском развития психических расстройств.

Об этом пишет Euronews.

Исследователи проанализировали данные более 460 000 участников из британского биобанка UK Biobank, масштабной проспективной когорты, включающей людей от 40 до 69 лет, чтобы изучить связь между ежедневным потреблением кофе и различными психическими расстройствами.

Исследователи обнаружили, что пившие слишком мало или слишком много кофе не получали преимуществ по сравнению с теми, кто употреблял умеренное количество кофе.

В исследовании отмечается, что связь между употреблением кофе и расстройствами настроения была сильнее выражена у мужчин.

Кофе содержит более тысячи биологически активных веществ, в том числе кофеин, полифенолы, меланоидины и дитерпены.

Исследование предполагает, что противовоспалительные эффекты таких сочетаний, как кофеин и хлорогеновая кислота, могут частично объяснить более низкий риск развития психических расстройств.

Кофеин обладает нейропротекторным действием с помощью двойного механизма: активации рецептора A1R, связанной с антидепрессивным эффектом, и ингибирования рецептора A2AR, что противодействует вызванной стрессом нейронной дисфункции.

Ранее мы писали о том, можно ли употреблять просроченный кофе и какими могут быть последствия. Больше об этом читайте в новости.