Ученые назвали малозаметные симптомы сердечной недостаточности

В новом исследовании кардиологическая ассоциация назвала самые распространенные ранние симптомы, на которые следует обратить внимание.
Сердечная недостаточность – одно из самых распространенных заболеваний, от которого все еще не изобрели лекарства.
Об этом пишет Futurism.
В ходе исследования ученые пришли к выводу, что самым опасным считается сочетание усталости и одышки — эти два симптома могут привести к снижению активности, которое, со своей стороны, может привести к атрофии мышц.
Ранние симптомы сердечной недостаточности:
- усталость (самый распространенный симптом)
- одышка
- расстройство желудка
- тошнота
- рвота
- потеря аппетита
- снижение активности
- атрофия мышц
Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может перекачивать достаточное количество крови в органы. Незаметные первые симптомы помогут в дальнейшем людям предотвратить развитие болезни, а возможно даже предупредить ее возникновение.
Читайте также: