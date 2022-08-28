Ученые назвали малозаметные симптомы сердечной недостаточности

В новом исследовании кардиологическая ассоциация назвала самые распространенные ранние симптомы, на которые следует обратить внимание.

Сердечная недостаточность – одно из самых распространенных заболеваний, от которого все еще не изобрели лекарства.

Об этом пишет Futurism.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что самым опасным считается сочетание усталости и одышки — эти два симптома могут привести к снижению активности, которое, со своей стороны, может привести к атрофии мышц.

Ранние симптомы сердечной недостаточности:

усталость (самый распространенный симптом)

одышка

расстройство желудка

тошнота

рвота

потеря аппетита

снижение активности

атрофия мышц

Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может перекачивать достаточное количество крови в органы. Незаметные первые симптомы помогут в дальнейшем людям предотвратить развитие болезни, а возможно даже предупредить ее возникновение.

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