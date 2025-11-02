Ученые назвали напиток, который спасет от последствий малоподвижного образа жизни

Чашка горячего какао может предотвратить последствия малоподвижного образа жизни. / © Freepik

Ученые из Великобритании в новом исследовании, в котором приняли участие 40 молодых мужчин разного уровня физической подготовки, обнаружили, что чашка горячего какао может предотвратить последствия малоподвижного образа жизни.

Об этом сообщает Daily Mail.

Секрет заключается в том, что натуральное какао содержит высокое количество флаванолов — соединений, улучшающих здоровье сердца и снижающих кровяное давление.

А длительное сидение, в частности за рабочим столом, может постепенно ухудшать функцию кровеносных сосудов из-за стресса и снижения кровотока.

Молодые люди проводят в среднем около шести часов в течение дня сидя. Такое малоподвижное поведение связано с повышенным риском ожирения, сердечных заболеваний и депрессии, даже если они физически активны в другое время.

Доктор Катарина Рендейро, ученая по вопросам питания из Бирмингемского университета и ведущий автор исследования, отметила, что люди много времени проводят сидя — за столом, за рулем автомобиля, в поезде или на диване, читая книгу или смотря телевизор.

«Поиск способов смягчить влияние непрерывного сидения на нашу сосудистую систему может помочь нам снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула она.

Во время исследования одна группа участников употребляла какао-напиток с высоким содержанием флаванолов, другая какао-напиток-плацебо, из которого было удалено большинство флаванолов.

Они сидели совершенно неподвижно в течение двух часов, пока ученые использовали современный ультразвук, чтобы измерить, насколько хорошо функционировали артерии в их руках и ногах до и после этого периода бездействия.

Базовый уровень физической подготовки человека не обеспечивал защиты от вредного сосудистого воздействия длительного сидения. Как группа с высокой, так и с низкой физической подготовкой испытывали одинаковые негативные последствия после двух часов непрерывного сидения.

Однако, напиток, богатый флаванолами, имел существенное влияние как на участников, которые были в хорошей физической форме, так и на тех, кто не имел такой физической формы.

Когда участники выпили какао с низким содержанием флаванолов, что представляло собой плацебо, а затем сидели два часа, функция их кровеносных сосудов значительно снизилась как в плечевой артерии в руке, так и в бедренной артерии в ноге. Это был ожидаемый вредный эффект сидения.

Когда участники выпили какао с высоким содержанием флаванолов, а затем сидели в течение тех же двух часов, функция их кровеносных сосудов совсем не снизилась.

Уровень физической подготовки человека не усилил пользу от флаванолов; обе группы получили одинаковый уровень защиты благодаря какао.

«Учитывая то, насколько распространенным стал малоподвижный образ жизни и какой повышенный риск это может иметь для здоровья сосудов, употребление пищи и напитков, богатых флаванолами, особенно в сочетании с прерыванием периодов бездействия короткой прогулкой или вставаниями, может быть хорошим способом улучшить долгосрочное здоровье, независимо от уровня физической подготовки человека», — подытожила доктор Рендейро.

