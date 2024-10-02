Ученые назвали напиток, который "стирает" морщины: особенно он полезен для женщин за 50

Ученые из университета штата Флорида в США выяснили, что клюквенный напиток с высоким содержанием антиоксидантов способствует улучшению состояния кожи, повышая ее тонус и эластичность, что предотвращает появление мелких морщин. Выводы эксперимента были опубликованы в научном журнале Nutrition.

Как напиток из клюквы предотвращает преждевременное старение кожи

В эксперименте участвовали женщины за 50, они были разделены на 2 группы. Одни принимали плацебо, другие – клюквенный напиток. В этом напитке была высокая концентрация антиоксидантов. Антиоксидантные соединения защищают клетки человеческого организма от влияния свободных радикалов, которые не только являются причиной раковых заболеваний, но и провоцируют преждевременное старение и появление морщин.

Участницы эксперимента в течение шести недель употребляли напиток из клюквы. Пятидесятилетние женщины имели очевидные улучшения состояния кожи: она стала гладкой и упругой, исчезли мелкие морщинки, более глубокие заломы на коже стали почти незаметными.

В выводах ученых отмечается, что результаты исследования также подтверждены инструментальными измерениями. Они показали, что после употребления напитка кожа у респондентов стала более эластичной, укрепились ее защитные свойства.

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