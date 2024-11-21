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Ученые назвали недорогие продукты, защищающие организм от роста раковых клеток

Ученые назвали недорогие продукты, защищающие организм от роста раковых клеток

Какие продукты защищают от рака / Фото: Freepik

Онкология – очень тяжелая болезнь, которая плохо поддается лечению.

Онкологию может спровоцировать что угодно: плохая экология, некачественная пища, вредные условия труда или генетика. Медики отмечают, что сбалансированное питание может уберечь организм от роста раковых клеток. А некоторые продукты способны творить чудеса, ведь нивелируют риск появления злокачественных опухолей.

Какие продукты нивелируют рост раковых клеток: исследование ученых

Ученые со всего мира уже более полувека исследуют тему влияния питания на онкологию. В результате экспериментов эксперты определили продукты, которые могут бороться с онкологией. Их следует включить в свой рацион всем людям, не только больным раком, чтобы защитить свой организм от роста злокачественных опухолей.

  • Помидоры. Благодаря содержанию антиоксидантных соединений – ликопина и каротиноидов, эти овощи препятствуют появлению раковых опухолей. Помидоры следует употреблять регулярно, чтобы нивелировать рак шейки матки, рак желудка и простаты.
  • Лук и чеснок содержат в своем составе фитохимические вещества, которые предотвращают накопление канцерогенов в организме человека. Американские ученые провели исследование и обнаружили, что люди, ежедневно употребляющие эти овощи, практически не болеют некоторыми видами рака – легких, кожи, прямой кишки.
  • Бобовые. Фасоль, бобы и соя содержат жирные кислоты, подавляющие рост раковых клеток. К тому же бобовые содержат мощную долю клетчатки и растительного белка, которые обеспечивают рост и развитие всех клеток организма.

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