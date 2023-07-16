Ученые назвали неочевидные симптомы рака, которые проявляются ночью

Рассказываем, какие неочевидные симптомы могут указывать на возникновение онкологии.

Ночное потоотделение

По итогам исследования ученые из США выяснили, какой неочевидный симптом может сигнализировать о развитии онкологии.

Признаком онкологии может быть чрезмерная потливость или по-научному гипергидроз, усиливающаяся ночью.

Согласно мнению ученых, усиленная потливость ночью может свидетельствовать о ряде раковых заболеваний, в частности, о лимфоме, лейкемии, раке костей и печени, а также о мезотелиоме.

Почему в результате рака усиливается ночная потливость. Рак начинает изменять гормональный фон, в организме происходят приливы, как у женщин во время менопаузы. Как следствие, происходит процесс потоотделения.

Как напомнили исследователи, нормально, когда человек потеет на занятиях спортом, когда жарко или когда испытывает стресс. Гипергидроз может появляться в результате инфекционных болезней, после приема лекарственных препаратов. Потоотделение может сопровождать такие естественные гормональные изменения в организме, как беременность, менопауза или период полового созревания.

Ночной кашель

Колоректальный рак считается одним из самых распространенных раков на земле. Медики признают, что этот вид рака не так просто определить даже на поздней стадии. Достаточно долгое время симптомов может быть вообще, и рак станет случайной находкой на обследовании.

Кроме распространенных признаков колоректального рака: потери аппетита, хронической усталости, боли в правой части живота, запоров, крови в стуле, потери веса есть еще один симптом, говорящий о том, что заболевание зашло слишком далеко.

К распространенным симптомам может добавиться ночной кашель. Кашель связан с тем, что рак кишечник часто дает метастазы в легкие. "Одним из симптомов того, что рак достиг легких, может быть постоянный кашель, часто усиливающийся ночью", утверждают ученые. Больного может беспокоить одышка, затяжные инфекции дыхательных путей, кашель с кровью.

Нарушение, задержка дыхания во время сна

Нарушение дыхания во сне может говорить о развитии рака. Речь идет об OSA – это неожиданная остановка дыхания во время сна, когда храпящий человек перестает дышать, а затем снова начинает храпеть. Дыхание может прерываться в среднем на 40 секунд.

Как показали исследования наличие апноэ может говорить о развитии в организме раковой опухоли, у людей с обструктивным апноем (OSA) часто выявляют онкологические заболевания. При этом к группе риска больше относятся женщины, чем мужчины.



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