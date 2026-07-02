Ученые назвали неожиданную пользу кофе: достаточно 1–2 чашек в день

Кофе / © pexels.com

Реклама

Учёные из Медицинского центра «Седарс-Синай» установили, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска развития цирроза, рака печени и преждевременной смерти от осложнений заболеваний этого органа.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Clinical Gastroenterology and Hepatology» (CGH).

Исследователи проанализировали данные 354 957 участников британского биобанка (UK Biobank), у которых на начало наблюдений не было цирроза или онкологических заболеваний печени. За состоянием их здоровья учёные наблюдали в среднем в течение 13 лет.

Реклама

Выяснилось, что люди, выпивавшие не менее пяти чашек кофе в день, имели на 32% меньший риск развития цирроза, на 47% меньшую вероятность возникновения рака печени и на 42% меньший риск смерти от заболеваний этого органа по сравнению с теми, кто не употреблял кофе.

При этом положительный эффект наблюдался уже после одной-двух чашек в день, а наиболее выраженным он был в группе, употреблявшей три-четыре чашки. Авторы подчеркивают, что эти результаты не следует трактовать как рекомендацию превышать пять чашек в день.

Чтобы выяснить возможные механизмы, ученые также изучили результаты магнитно-резонансной томографии и анализов крови. У любителей кофе обнаружили меньше жира, железа, признаков фиброза и воспаления в печени, а также более благоприятный профиль белков, связанных со здоровой функцией органа.

Подобные закономерности были отмечены как среди потребителей обычного кофе, так и кофе без кофеина, что может свидетельствовать о важной роли других биологически активных компонентов напитка.

Реклама

В то же время исследователи подчеркивают, что данная работа носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственную связь. Они напоминают, что основой профилактики заболеваний печени остаются поддержание здорового веса, ограничение употребления алкоголя, физическая активность и контроль уровня глюкозы, холестерина и артериального давления.

Напомним, что регулярное употребление продуктов, содержащих широко распространенные пищевые консерванты, существенно повышает риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования.

Новости партнеров