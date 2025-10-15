Ученые назвали неожиданный фактор, который влияет на здоровье мозга и провоцирует развитие ток деменции

Ученые назвали неожиданный фактор, который вызывает развитие деменции / © Credits

Реклама

Сочетание нездорового образа жизни, в частности курения, повышенного уровня сахара в крови и воздействия загрязненного воздуха, является основным фактором, провоцирующим развитие опасной болезни — деменции. По данным нового исследования, люди, которые всегда спешат, также рискуют иметь серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет Daily Mail.

По данным нового исследования, опубликованного в журнале The Lancet, социально-экономическое неравенство в распределении времени — «временное неравенство» — является важным, но недостаточно оцененным фактором риска развития когнитивных расстройств.

Реклама

В Великобритании деменция сейчас является основной причиной смерти, которая поражает около 944 тысяч человек. В США масштаб проблемы еще больше — с этим диагнозом живут примерно 7 миллионов граждан.

По словам исследователей, «нехватка времени» может повысить риск развития деменции / © pixabay.com

Несмотря на существование различных форм деменции, болезнь Альцгеймера остается самой распространенной, ее диагностируют у шести из десяти пациентов.

Хотя деменция пока неизлечима, ранняя диагностика имеет решающее значение: она позволяет врачам оперативно создавать персонализированные планы лечения и использовать терапевтические средства, способные отсрочить начало заболевания.

Однако, как отмечают ученые, неравные социальные обстоятельства не позволяют каждому человеку сделать приоритет на своем здоровье. В частности, нехватка времени на профилактические мероприятия для обеспечения здоровой старости приводит к несправедливой и неравной ситуации в сфере здравоохранения.

Реклама

Исследователи определяют «временное неравенство» как недостаточное время для спокойного сна, интенсивное или некомфортное рабочее время, зависимость от экранов (синий свет, излучаемый гаджетами, влияет на внутренние часы организма), или нехватку времени для отдыха.

«Недостаток времени — это важный, но недооцененный фактор, влияющий на здоровье мозга. Его роль в развитии деменции может быть такой же значительной, как уровень образования или дохода», — отмечают ученые.

В современном мире ускорение жизни, ориентированной на производительность, создало условия, при которых время неустанно оптимизируется, фрагментируется и коммерциализируется.

«Несмотря на технологический прогресс, который обещает эффективность и гибкость, многие люди испытывают хроническое ощущение нехватки времени, имея мало свободного пространства для отдыха, размышлений или заботы. Этот парадокс прогресса имеет большое значение для здоровья мозга. Постоянное давление по своевременному выполнению задач и постоянная вовлеченность в работу способствует когнитивной перегрузке, нарушениям сна, эмоциональному истощению, хроническому стрессу и снижению способности к обновлению», — предупреждают ученые.

Реклама

В то же время, как отмечают исследователи, неравенство в сфере здоровья усиливается из-за нехватки времени у определенных социальных групп. Прежде всего это касается сиделок, посменных и низкооплачиваемых работников, которым сложнее уделять время профилактике.

По данным благотворительной организации «Общество Альцгеймера», около 40 процентов случаев деменции можно предотвратить. Исследователи из нескольких академических институтов очертили несколько способов, с помощью которых люди могут укрепить здоровье своего мозга, это:

поддержание умственной активности путем изучения новых навыков, языков или разгадывания головоломок и игр;

ведение активной социальной жизни;

нахождение времени для ежедневных физических упражнений;

употребление здоровой пищи, богатой антиоксидантами.

Ранее британский профессор Джун Эндрюс поделилась личным опытом борьбы с деменцией. Она рассказала о восьми способах, как можно избежать опасного заболевания в будущем.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.