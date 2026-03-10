- Дата публикации
Ученые назвали неожиданный продукт, который помогает снижает риск развития рака кишечника
Масштабное исследование с участием 150 тысяч человек выявило связь между привычным завтраком и риском онкологии. Оказывается, всего две порции йогурта в неделю могут защитить от самых агрессивных форм рака.
Всего один привычный продукт на завтрак может стать мощным щитом против рака кишечника. Британский ученый объяснил, как ежедневный выбор продуктов утром способен радикально снизить риск развития этой смертельной болезни.
Об этом пишет Daily Express.
Профессор биомедицины из Университета Англии Раскин Джастин Стеббинг отмечает, что результаты последних исследований указывают на реальную возможность защитить организм от онкологии.
Медики не скрывают тревоги из-за стремительного распространения колоректального рака среди молодежи. Всего за несколько лет количество пациентов в возрасте до 55 лет во всем мире выросло вдвое. Главным виновником считают современный рацион, перенасыщенный ультраобработанной пищей.
«Как онколог-консультант, я постоянно слышу вопросы о том, как минимизировать эти риски», -рассказал профессор Стеббинг.
По его словам, новые данные указывают на неожиданного союзника в этой борьбе — обычный йогурт. Оказывается, его регулярное употребление способно сдерживать развитие агрессивных форм рака. Секрет заключается в изменении микробиома: полезные бактерии в йогурте оздоравливают естественную среду кишечника, создавая надежный барьер для болезни.
«Кишечный микробиом играет решающую роль в общем состоянии здоровья, влияя на пищеварение, иммунную функцию и даже риск рака», — подчеркнул профессор.
По словам Стеббинга, потребление двух или более порций йогурта в неделю связано с более низким риском развития определенного типа агрессивного колоректального рака, который возникает с правой стороны толстой кишки и связан с худшими показателями выживаемости по сравнению с раком с левой стороны.
Масштабное исследование, длившееся несколько десятилетий, охватило более 150 тысяч добровольцев. Его результаты подтверждают, что регулярное появление йогурта в меню способно настолько оздоровить микрофлору кишечника, что организм получает естественную защиту от определенных видов онкологии.
Ученые каждые два года тщательно анализировали рацион участников. Отдельное внимание уделили бифидобактериям (Bifidobacterium), которые содержатся в йогуртах. Их количество измеряли непосредственно в тканях опухолей более 3000 пациентов, у которых диагностировали колоректальный рак.
Однако ученые отмечают, что йогурт не является панацеей от всех видов опухолей. Однако те, кто съедал хотя бы две порции в неделю, значительно реже сталкивались с агрессивным «бифидобактерия-положительным» раком правой части толстой кишки. Этот тип болезни считается одним из самых коварных, ведь имеет низкие показатели выживаемости.
Известный эксперт по питанию и основатель платформы Zoe Тим Спектор признается, что сам употребляет йогурт почти ежедневно. Для него это самый надежный способ поддержать иммунитет и наладить пищеварение.
Кроме того, польза продукта выходит далеко за пределы кишечника:
высокое содержание кальция защищает от остеопороза.
регулярное потребление помогает стабилизировать давление.
этот кисломолочный продукт может помочь предотвратить развитие диабета II типа.