Ученые назвали неожиданный продукт, спасающий сердце практически от всех заболеваний

Это черный шоколад, содержащий флавоноиды – соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Именно они помогают снижать уровень «плохого» холестерина, улучшают кровоток и повышают эластичность сосудов. Если регулярно, но умеренно употреблять лакомство, можно стабилизировать высокое артериальное давление и наладить работу сердца и сосудов.

Рекомендуется употреблять шоколад с содержанием какао не менее 70%, от этого продукта можно извлечь максимальную пользу для здоровья. Следует заметить, что шоколад – высококалорийный продукт, поэтому его нужно употреблять в умеренном количестве, не более 37 граммов в день.

Какая еще польза черного шоколада для здоровья

Помогает похудеть. Американские ученые считают, что немного черного шоколада за 15 минут до еды помогает снизить чувство голода на 50 процентов. Это происходит потому, что черный шоколад способствует выработке гормонов, отвечающих за сытость организма.

Американские ученые считают, что немного черного шоколада за 15 минут до еды помогает снизить чувство голода на 50 процентов. Это происходит потому, что черный шоколад способствует выработке гормонов, отвечающих за сытость организма. Улучшает работу мозга. Те же флавоноиды, которые содержатся в черном шоколаде, активируют работу мозга, что улучшает когнитивные функции и укрепляет память. По данным исследований, одной из причин этого может служить то, что флавоноиды увеличивают приток крови к мозгу.

Те же флавоноиды, которые содержатся в черном шоколаде, активируют работу мозга, что улучшает когнитивные функции и укрепляет память. По данным исследований, одной из причин этого может служить то, что флавоноиды увеличивают приток крови к мозгу. Дает заряд энергии. Черный шоколад вполне может заменить утренний кофе, если вам, например, нельзя его употреблять. В ста граммах продукта содержится 43 мг кофеина.

Читайте также:

Названа специя, которая помогает снизить высокое кровяное давление

Напиток японских долгожителей: защищает от многих старческих заболеваний

Эта каша подтормаживает процессы старения и омолаживает женский организм.