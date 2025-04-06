Ученые назвали незаслуженно забытый продукт, который может контролировать уровень сахара в крови

Какой продукт способен контролировать сахар в крови / © Freepik

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Это фасоль. Исследования ученых показывают, что этот вид бобовых является настоящим кладезем питательных веществ, способствующих поддержанию здорового уровня глюкозы. О чем сообщает авторитетное издание Еatingwell. Фасоль содержит мощную долю клетчатки, белка и магния при низком гликемическом индексе. Этот универсальный продукт можно употреблять как отдельное блюдо, или дополнять им салаты, супы и разнообразные рагу, обогащая их не только необыкновенным вкусом, но и пользой.

Как фасоль может контролировать уровень сахара в крови: объяснение ученых

Ученые говорят, что фасоль — это недооцененный продукт, способный контролировать уровень сахара в крови. Это ведь универсальный сложный углевод, который можно есть практически всем. Фасоль содержит много клетчатки, которая способна стабилизировать уровень сахара в крови. Ведь клетчатка замедляет высвобождение углеводов в кровоток, чем предотвращает стремительное повышение уровня глюкозы.

По словам экспертов, фасоль представляет собой доступный способ обогатить рацион клетчаткой. Ученые обнаружили, что лишь одна чашка консервированной красной фасоли обеспечивает организм примерно 17 г диетической клетчатки, что составляет более половины рекомендованной дневной нормы.

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Особенность бобовых заключается в наличии двух видов клетчатки — растворимой и нерастворимой. Эффективность растворной клетчатки доказана научно. Анализ нескольких десятков исследований показал, что продукт улучшает показатели контроля уровня сахара и помогает снизить вес больных диабетом II типа.

Еще фасоль богата белоком, который также играет ключевую роль в регулировании уровня глюкозы. В зависимости от сорта, 150 г консервированной фасоли может содержать около 17 г качественного белка. Преимущество этого соединения в том, что оно медленно переваривается. Благодаря этому после употребления фасоли длительное время не хочется есть и стабилизируется уровень сахара в крови.

Как отмечают ученые, фасоль нужно есть всем, кто хочет контролировать уровень глюкозы в крови. Кроме того, продукт содержит множество важных минералов — калий, медь, марганец и магний, которые чрезвычайно полезны для здоровья всех систем организма.