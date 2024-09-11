Ученые назвали оптимальное количество времени для качественного сна: это не 8 часов

Медики предупреждают, что недосыпание может привести к проблемам с сердцем, лишнему весу и психическим расстройствам.

Качественный сон требуется нашему телу для отдыха и восстановления. Ученые также установили, что большее количество часов сна в выходные могут компенсировать недосыпание в течение недели, тем самым предупреждая риски возникновения болезней сердца и сосудов. Рассказываем, ссылаясь на материал "РБК-Украина", сколько нужно спать, чтобы быть здоровыми, и к чему приводит недосыпание.

Сколько на самом деле нужно спать: исследование ученых

Ученые определили количество часов для сна, необходимое для восстановления сил организма, и при этом развенчали самый популярный миф по этой теме.

Национальный центр сердечно-сосудистых заболеваний Китая представил свои исследования на заседании Европейского общества кардиологов. Экспериментом было доказано, что людям в среднем нужно около семи-девяти часов сна в сутки, чтобы восстановиться и набраться сил.

Тем самым ученые опровергли утверждение о том, что людям нужно спать по восемь часов. Ученый Кевин Морган также отметил, что те люди, которые досыпают в выходные, имеют лучшее состояние здоровья сердечно-сосудистой системы.

Исследование показало, что некоторым людям достаточно спать семь часов в сутки, а некоторым нужно девять и больше, чтобы полностью восстановить силы. Также ученые предоставили подтверждение факта пользы компенсационного сна в выходные дни. У людей, которые досыпают в выходные, практически не обнаружены болезни сердца и сосудов. Поэтому ученые рекомендуют всем, кто не высыпается в течение рабочей недели, наверстать количество часов сна в выходные.

Почему нужно спать более семи часов в сутки

Если спать менее семи часов в сутки, то в разы повышается риск развития ряда опасных заболеваний, в частности:

диабета II типа;

повышенного давления;

инсульта;

увеличения веса и ожирения;

снижения иммунитета;

замедления обмена веществ;

ухудшения психического здоровья

депрессии;

нарушения когнитивных функций.

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